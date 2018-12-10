Цветные шарфики. В Томске прошла акция в защиту Михайловской рощи

10 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Катерина Маас

В воскресенье, 8 декабря, активистки сообщества «Экотропы Томска» провели акцию по защите Михайловской рощи от вырубки и превращения в парк развлечений.

Вместе с прохожими они наряжали деревья в теплые разноцветные шарфики и фотографировались с ними. А заодно рассказывали всем желающим, почему роща должна остаться природным парком.

Акция «Люблю тебя, дерево!» задумывалась как способ напомнить людям, что место хвойных деревьев в лесу, а не дома у новогоднего стола. Но в Томске активистки решили с ее помощью привлечь внимание общественности к возможному превращению Михайловской рощи в парк развлечений.

Недавно на сайте администрации города появилась новость, которая привлекла внимание томичей: некий инвестор намеревается превратить рощу в парк развлечений с аттракционами и колесом обозрения. Против этого плана уже решительно выступила депутат Галина Немцева. Она напомнила, что главная ценность рощи в ее экологическом и образовательном содержании.

Ольга Козулина, активистка движения «Экотропы Томска», согласна с тем, что благоустройство Михайловской роще необходимо, но исключительно с точки зрения работы над экологическими тропами. Никакого капитального строительства и тем более вырубки деревьев допускать нельзя, это разрушит уникальную экосистему и лишит город огромной лесопарковой зоны.

— Вообще идея акции принадлежит Роману Пуртову (один из активистов проекта «Томская прогулка»). Нужно выйти в лес, найти хвойное дерево, закутать его шарфиком и сфотографироваться. А мы в роще проводим акцию, потому что не хотим, чтобы ее застраивали и превращали в парк аттракционов. Она должна остаться природным парком, — раз за разом объясняла Ольга всем, кто подходил к участницам акции с вопросами.

Несмотря на то, что на оповещение у активисток были всего сутки, в акции приняли участие около двадцати человек. Но женщины надеются, что им удалось привлечь новых сторонников и людей, которые расскажут о проблеме своим друзьям.

Напомним, что в этом году в роще завершился первый этап работ по масштабному благоустройству: появилась автомобильная парковка, освещение, скамейки и детская площадка. Также инвестор привел в порядок бетонную дорожку, которая проходит кругом по верхней террасе. Мы подробно писали об этом в нашем осеннем гиде по Михайловской роще.

Группа активистов предложила проложить в роще экологические тропы, по которым любители отдыха на природе могли бы не просто гулять, а попутно знакомиться с местным биоценозом. Есть здесь и исторический объект — остатки усадьбы купца Михайлова. А еще в этом году томские художники поработали над арт-площадкой, на которой приятно отдохнуть летом.

Текст: Катерина Маас

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