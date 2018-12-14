Элитная магистратура и международное сотрудничество. В ТГАСУ подвели итоги 2018 года

14 декабря 2018 / Партнерский материал / Фото: пресс-служба ТГАСУ

Ректор Томского государственного архитектурно-строительного университета Виктор Власов встретился с журналистами, рассказал об итогах работы вуза в уходящем году и поделился планами на 2019 год.

Главными темами встречи стали комплексная программа развития вуза на 2018–2022 годы, укрепление международных связей, применение научного подхода к строительству дорог в Томской области, подготовка специалистов от школьной скамьи до аспирантуры.

От Предуниверситария до реальных проектов

Практические занятия в Предуниверситарии Фото: пресс-служба ТГАСУ

Будущих студентов ТГАСУ начинают готовить со школы. В университете действует так называемый Предуниверситарий, где преподаватели вуза в течение 8-9 месяцев ведут занятия в профильных инженерно-технических классах. Школьники седьмых-восьмых классов учатся решать задачи повышенной сложности по физике и математике, изучают вопросы конструирования, физического эксперимента, начертательной геометрии и инженерии. Учащихся одиннадцатых классов готовят непосредственно к поступлению в вуз. Ребята изучают такие дисциплины, как экспериментальная математика, BIM-технологии, инженерное проектирование, рисунок, архитектура и дизайн.

«Сегодня абитуриенты из Томска и Томской области боятся сдавать физику в качестве выпускного экзамена. Поэтому преподаватели ТГАСУ пошли в школы, чтобы помочь школьникам подтянуться по таким сложным предметам, как математика и физика. В этом году мы успешно выполнили план приема. У нас вырос конкурс в университет и увеличился средний балл ЕГЭ», — рассказал Виктор Власов.

По словам руководителя вуза, сегодня подготовка будущих абитуриентов ведется в двух школах города, планируется создать профильные классы в шести-десяти общеобразовательных учреждений Томска.

Будущие абитуриенты на занятиях Фото: пресс-служба ТГАСУ

Те, кому удалось поступить в ТГАСУ, уже во время обучения готовят проекты, призванные решить проблемы города и региона. Так, например, в учебном плане студентов архитектурного факультета стоит задача разработать реальные проекты, которые могут быть реализованы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории Томска и области.

«Мы с этой задачей успешно справились: некоторые проекты уже успешно реализуются в Зырянском и Первомайском районах, — отметил Власов. — Кроме того, губернатор дал отдельное поручение подготовить архитекторов для районов области, в этом направлении мы тоже работаем».

Реставраторы нужны везде

Реставратор Татьяна Козлова, выпускница ТГАСУ Фото: пресс-служба ТГАСУ

Традиционно силен Томский архитектурно-строительный университет в подготовке специалистов по реставрации исторических зданий. В 2018 году преподаватели и студенты ТГАСУ работали над проектами реставрации не только на территории Томской области, но и за ее пределами. Уже закончились работы на одном из таких объектов в Новосибирске, на завершающем этапе находится проект по реставрации краеведческого музея в городе Гурьевске и дворца культуры в городе Салаире Кемеровской области.

«Сейчас университет рассматривает варианты сотрудничества с Севастопольским государственным университетом по восстановлению здания морского училища — это историческая постройка длиной в полкилометра, — поделился ректор. — Если в Томске не видно большого спроса на выпускников кафедры реставрации и реконструкции архитектурного наследия, то для других регионов страны это актуальное направление подготовки. И мы продолжим обучать специалистов в этой области».

Лариса Романова, завкафедрой реставрации и реконструкции архитектурного наследия Фото: пресс-служба ТГАСУ

В 2018 году в ТГАСУ прошли мастер-классы ведущих архитекторов России — академиков Михаила Посохина и Никиты Явейна. Для студентов вуза это оказалось знаковым событием, потому что у них появилась возможность пообщаться и поучиться у коллег-соотечественников, работы которых признаны за рубежом.

Идеальный километр

Проекты студентов ТГАСУ Фото: пресс-служба ТГАСУ

Кроме участия в нацпроекте «Формирование комфортной городской среды», ТГАСУ продолжает работу в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Региональные власти планируют увеличить объемы финансирования дорожного ремонта, в том числе и за счет привлечения федеральных средств. В первую очередь будут финансироваться проекты томской агломерации, но и дороги районов области не останутся без внимания», — поделился Виктор Власов.

Ученые вуза предложили властям в 2019 году создать экспериментальный участок дороги длиной в километр, где будут использованы новейшие технологии и в основании, и в дорожном покрытии.

«Проект экспериментального километра позволит нам рассчитать экономику строительства по той или иной технологии, проследить изменения дорожного полотна в суровых климатических условиях Сибири и уже после этого делать выводы. Университет ставит перед собой задачу выйти на новый уровень и создавать дороги, которые бы имели долгий срок эксплуатации», — рассказал Власов.

Университет в стране и мире

Иностранные студенты Фото: пресс-служба ТГАСУ

В ТГАСУ разработана программа элитной подготовки магистров «Организация архитектурной и градостроительной деятельности», на которой будут обучать главных архитекторов городов и районов. Новая образовательная программа подразумевает углубленное изучение иностранного языка и сдачу экзамена на международный сертификат, академическую мобильность и стажировки в зарубежных вузах-партнерах.

Университет в свою очередь также занимается обучением иностранных граждан. В 2018 году каждый пятый студент вуза приехал учиться из-за рубежа. География иностранных студентов представлена Казахстаном, Узбекистаном, Азербайджаном, Монголией, Камеруном, Турцией, Марокко, Китаем — всего 16 стран мира. В следующем году ТГАСУ продолжит сотрудничество с университетами Китая: на обучение планируется принять от 40 до 60 студентов из Поднебесной.

«Для успешного развития университета и его международного признания мы ставим перед собой задачу учить иностранных студентов на английском языке — пока только по направлению „Строительство“. Это позволит на год сократить обучение русскому языку в подготовительном отделении», — сказал ректор.

В ТГАСУ учатся студенты из 16 стран Фото: пресс-служба ТГАСУ

В этом году университет активно сотрудничал с нидерландскими архитектурными бюро. В рамках проекта «Живая лаборатория» сотрудники и студенты ТГАСУ вместе с голландскими коллегами ведут работу по внедрению элементов Smart City на трех студенческих улицах города — Усова, Вершинина и Федора Лыткина. Студенты также проходят стажировки в архитектурных бюро Амстердама.

Еще один важный шаг в укреплении позиций вуза — усиление авторитета научного журнала «Вестник ТГАСУ». В 2018 году университет подал заявку на включение издания в международную базу данных Web of Science, что позволит учитывать публикации в журнале при оценке результативности работы ученых вуза.

Фестивали и онлайн-курсы

II Съезд строителей и проектировщиков Томской области в 2018 году Фото: пресс-служба ТГАСУ

Много лет вуз выступает организатором и участником различных семинаров, фестивалей, научных конференций и мастер-классов, и эта работа продолжится в новом году. Так, в июле 2019 года ТГАСУ проведет фестиваль «Зодчество Сибири», в рамках которого состоится съезд архитекторов России, серия мастер-классов и круглых столов. Комплексная программа развития ставит перед университетом задачу продвижения в международных рейтингах. Цель ТГАСУ — в ближайшее время занять лидирующие позиции в рейтинге QS среди вузов стран БРИКС и СНГ.

С 2018 года университет занимается разработкой онлайн-курсов.

«Уже сейчас в ТГАСУ совместно с Делтфским техническим университетом реализован онлайн-курс по переработке жидких бытовых отходов. Работу в этом направлении будем продолжать. Но самое главное, мы будем ориентироваться на то, чтобы курсы были актуальными и востребованными», — отметил руководитель вуза.

Текст: Валентина Бейкова

Фото: Игорь Фаткулин

Тэги/темы: