«Сыровики» и «сыргвины»: два простых рецепта для украшения новогоднего стола

20 декабря 2018 / На правах рекламы / Фото: На правах рекламы

Праздник к нам приходит! Праздник к нам приходит.... Правда его ожидание порой убивает всё новогоднее настроение. А как его поддержать как не чем-нибудь вкусным и необычным.

В нашем материале рассказываем, как поселить на вашей кухне сырных снеговиков и пингвинов.

Не сыром единым

Чтобы начать заселять кухню (гостиную, прихожую) потребуется совсем немного времени, относительно прямые руки и, естественно, желание. Однако одним этим сотворить кулинарное чудо все же не получится (по крайней мере науке такие случаи не известны). Поэтом придется запастись и еще кое-чем.



Нам нужны:

Сыр моцарелла (она же плоть будущих снеговиков);

(она же плоть будущих снеговиков); Сыр «Абхазский» (выступит в качестве постамента);

(выступит в качестве постамента); Оливки (для шапочки);

(для шапочки); Томаты черри (для красной шапочки и шарфика);

(для красной шапочки и шарфика); Перец болгарский (кто сказал, что нос у снеговика обязательно должен быть сделан из морковки);

(кто сказал, что нос у снеговика обязательно должен быть сделан из морковки); Гвоздика (для создания обворожительного взгляда);

(для создания обворожительного взгляда); Зелень любая (съедобная);

(съедобная); Шпажки/зубочистки (сырным снеговикам, в отличие от снежных братьев, требуется хребет).

Сыровики

«Сыровик» — не только ценный мех прямостоящие гусеницы с красным носом, но и простор для творчества. При определенном коэффициенте кривизны рук можно слепить гусеницу-мутанта или сырного «зефирного человечка». Главное не ставить себе рамки.

Сам же процесс создания сыровиков незамысловат:

Нанизываем шарики моцареллы на шпажку. Между ними можно сделать «шарфик» (или чокер) из колечка помидора, а можно и не делать — кому как нравится; Надеваем снеговику «ведро-шапочку» из томата либо оливки; Дарим снеговику ясный взгляд карих глаз из гвоздики; Добавляем руки (или крылья) из зелени и готовим их к водружению на «постамент»; Ставим/втыкаем малышей на «льдину» из «Абхазского» сыра. Или не ставим — правда в этом случае придется немножко срезать нижний шарик моцареллы. В противном случае «сыровики» просто не смогут стоять. А, как известно, лежащие снеговики - не снеговики.

Сыргвин

В зависимости от количества ингредиентов вы можете «наплодить» целую армию снеговиков и даже обвинить их в несанкционированном митинге... Но все же на носу праздник, хочется какого-то разнообразия. Как раз на тот случай мы припасли второй рецепт — «сыргвина».

Казалось бы, проще «сыровиков» ничего уже быть не может... Ан нет, может.

Берем один шарик моцареллы; Соединяем оливку и моцареллу воедино — получается бескрылый пингвин; Крылья делаем из второй оливки: для этого разрезаем её вдоль. Вуаля, вот и два крыла; Правда сами по себе крылья не держутся. Крепим их к бокам пингвина на гвоздику; Клюв делаем по технологии производства носа сыровика: вырезаем треугольник из болгарского перца; Вставляем клюв и сажаем «сыргвина» на «льдину»-постамент к остальным снеговикам (только не слишком близко, а то еще подерутся); Получившуюся композицию украшаем зеленью.

«У нас есть ощущение, что в городе стало катастрофически не хватать добра и позитива. Особенно это стало заметно в последние три месяца. Люди как-то утратили способность улыбаться, дарить друг другу обыкновенное человеческое тепло. Поэтому «Деревенское молочко» решило поздравить томичей с наступающим новым годом. Все мы родом из детства. Снеговиков те, кто живут в Сибири, либо делал когда-то, либо продолжают делать со своими детьми. Мы решили, что снеговики - это символ доброты, земли, хорошего настроения, объединения семьи. Погода для снеговиков у нас бывает либо в марте, либо в октябре, поэтому давайте в декабре будем делать их из подручных материалов, например, из моцареллы», — рассказала замдиректора компании «Деревенское молочко» по информационной и социальной политике Оксана Туганова/ директор ООО Деревенское молочко» Артем Багреев.

Всё, праздничная армия готова! Всем за стол!

Съедать надо сразу, а то разбегутся!

Спасибо Ивану Лукьянову и кафе «Старбукс» за временный приют для снеговиков и пингвинов.

Фото, видео: «Деревенское молочко»

Тэги/темы: