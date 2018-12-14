На картине. 16 видов зимнего Томска
14 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Василий Черемин. Старый Томск. 1969. ТОХМ
Лукия Мурина
Зимний город — довольно частый сюжет в живописи и графике, несмотря на то, что это не лучшее время для пленэра в Сибири. И все же многие художники любят поработать с натуры, запечатлеть вид из окна мастерской или дома.
В сегодняшней подборке — Томск от первой половины ХХ до ХХI века. Деревянные кружева в снегу или спальные районы — Томск изменился, но сохранилась атмосфера сказки и романтики старого города. Огромные сугробы, хлопья снега, теплый свет от окон и фонарей — все это томская зима на картинах художников.
В пейзажах Василия Черемина город деревянный и уютный, написан в серебристо-серой гамме. В офортах Александра Евтихиева и Сергея Павского, несмотря на отсутствие цвета передана морозная атмосфера. Динамичный современный город в акварели Бориса Перцева и живописи Николая Ламанова. Таким видели и видят Томск художники.
Вадим Мизеров. Лунная ночь. Томск. 1946
Василий Черёмин. Томский дворик. 1979
Александр Евтихиев. Томские кружева. 1969
Александр Евтихиев. Томская зимка.
Василий Черемин. Томск зимний. 1982
Сергей Павский. Снегопад. Сумерки. 1995
Николай Коробейников. Потерянные цивилизации. 2005
Дмитрий Карнаухов. Отражение. 2009
Лукия Мурина. Северный городок. 2011
Александр Кнэхт. Настроение тишины. 2014
Евгения Мельченко. Снегопад. 2015
Николай Ламанов. Зима в Томске. 2016.
Николай Коробейников. Дорога на юг. 2016
Сергей Авдеев. Зимний пейзаж с девятиэтажкой. 2018
Борис Перцев. Синяя зима. 2018
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