На картине. 16 видов зимнего Томска

14 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Василий Черемин. Старый Томск. 1969. ТОХМ

Лукия Мурина Мастерская Лу&Ко, искусствовед, обозреватель «Томского Обзора»

Зимний город — довольно частый сюжет в живописи и графике, несмотря на то, что это не лучшее время для пленэра в Сибири. И все же многие художники любят поработать с натуры, запечатлеть вид из окна мастерской или дома.

В сегодняшней подборке — Томск от первой половины ХХ до ХХI века. Деревянные кружева в снегу или спальные районы — Томск изменился, но сохранилась атмосфера сказки и романтики старого города. Огромные сугробы, хлопья снега, теплый свет от окон и фонарей — все это томская зима на картинах художников.

В пейзажах Василия Черемина город деревянный и уютный, написан в серебристо-серой гамме. В офортах Александра Евтихиева и Сергея Павского, несмотря на отсутствие цвета передана морозная атмосфера. Динамичный современный город в акварели Бориса Перцева и живописи Николая Ламанова. Таким видели и видят Томск художники.

Вадим Мизеров. Лунная ночь. Томск. 1946 Томский областной художественный музей

Василий Черёмин. Томский дворик. 1979 Юргинский музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока (ЮМДИИ)

Александр Евтихиев. Томские кружева. 1969

Александр Евтихиев. Томская зимка. Томский областной краеведческий музей

Василий Черемин. Томск зимний. 1982 Юргинский музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока (ЮМДИИ)

Сергей Павский. Снегопад. Сумерки. 1995

Николай Коробейников. Потерянные цивилизации. 2005

Дмитрий Карнаухов. Отражение. 2009

Лукия Мурина. Северный городок. 2011

Александр Кнэхт. Настроение тишины. 2014 Картинная галерея на Карташова

Евгения Мельченко. Снегопад. 2015

Николай Ламанов. Зима в Томске. 2016. Картинная галерея на Карташова

Николай Коробейников. Дорога на юг. 2016

Сергей Авдеев. Зимний пейзаж с девятиэтажкой. 2018

Борис Перцев. Синяя зима. 2018

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