Еда. Рецензии.

Ужин в кафе «Мангал House»

21 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

В этом здании на Ленина постоянно что-то открывается и быстро закрывается.

Поэтому, заметив новую вывеску «Мангал House», мы не удивились, но поспешили нанести визит — а то мало ли;)

Где: пр-т Ленина, 82а. Кафе ежедневно работает с 10:00 до полуночи.

Интерьер: деление на два этажа осталось, как и во времена обитания здесь пиццерии Dolche Vita. Внизу несколько столиков и барная стойка. В зале на втором этаже больше посадочных мест и в целом спокойнее.

Интерьер изменился: вместо ненавязчивых обоев стены декорированы деревянными плашками. Правда, на первый взгляд они смотрятся как кафельная плитка и производят странное впечатление. На столах под прозрачным покрытием почти натюрморт — деревянные брусочки сочетаются с покрашенными камешками. Диваны и кресла — на деревянных основаниях. Каких-то эффектных акцентов в решении пространства нет.

Меню: в плотной обложке. По шрифтам и дизайну напоминает меню кафе начала 2000-х. Начинается с бизнес-ланча — радует, что в самом центре Томска можно пообедать за 200 рублей, а в качестве горячих блюд — шашлык или шаурма. Дальше идут салаты (от 59 рублей). Среди них и классика вроде сельди под шубой, и американский «Коул Слоу», и загадочный «Фигаро». И цены, и порции невелики. Следующий раздел посвящен шаурме (от 120 рублей). В основе свинина, курица, говядина — отдельно, либо в сочетании с картошкой. Удобно, что порции можно взять побольше или поменьше. Также можно выбрать в лаваше шаурма будет, в лепешке или на тарелке. Есть и вариант с сыром.

Порции шашлыка на углях (от 125 рублей) в большинстве случаев тоже разных размеров — либо по 100, либо по 200 граммов. На выбор — баранина, свинина, говядина, курица (в разных вариантах), семга, шампиньоны, картофель. На компанию можно взять ассорти шашлыков (1 999 рублей) или кебаб (1 499). В наборы кроме разных видов мяса входят гарниры гриль и соусы.

Вообще гарниры отдельно: есть варианты гриль (от 69 рублей), где размеры порций, опять же, на выбор, либо простые — рис, картофель фри, свежие овощи. Соусы от 39 рублей.

В меню стейков (от 379 рублей) два предложения — свинина и семга на гриле с фирменными соусами.

Десерты (от 60 рублей) — и восточные вроде пахлавы разных сортов, и европейские (найдется тирамису), и американские (чизкейки).

Из напитков можно выбрать авторский чай (180 рублей) или простой кофе (от 85 рублей). Холодные варианты представлены готовыми соками (от 49 рублей) и фрешами (от 129 рублей), домашним компотом (40 рублей), молочными коктейлями (109 рублей), напитками, информацию о которых надо уточнять у официанта (нам сказали, что это газировка).

Из алкоголя в меню патриотично есть только томское пиво (100 рублей за бутылку 0,5л).

Еда: мы выбрали салат «Фигаро», предварительно выяснив его состав. Правда, официантка призналась, что работает первый день и не знает, что это за салат, но все уточнила. Еще заказали маленький шашлык из свинины с овощами, большой гарнир шампиньоны-гриль и лимонный фреш (грейпфрутового не оказалось).

Сок (129 рублей) и салат «Фигаро» (79 рублей) принесли одновременно и весьма быстро.

Лимонный фреш был разбавлен и от того стал не экстремально кислым, комнатной температуры. Хороший зимний вариант. Порция большая.

Салат нам понравился. В нем сочетались свежие и соленые огурцы (первых было больше), красный и желтый болгарский перец и язык. Порадовал сам подход — небольшие порции. Интереснее попробовать при желании два варианта, чем есть огромный салат по цене горячего.

Шашлык из свинины (150 рублей за 100 гр) и шампиньоны гриль (129 рублей за 100 гр) подали на двух разных больших тарелках. Соуса к шашлыку не полагалось, зато в качестве дополнения шла солидная порция овощей. Мы бы непременно что-то заказали, если бы у нас поинтересовались, желаем ли мы соус. Заметно, что официантка работала первый день. Хотя мы были в зале одни, можно было бы рассказать все подробнее.

Мясо нам понравилось — не жирное, не сухое, нежное. Порадовало, что среди овощей были цукини-гриль и перец, а не только помидоры с огурцами. Лук тоже присутствовал, но он, на наш вкус, мог бы быть поинтереснее. Вообще, если бы мы знали про обилие овощей, то не стали бы брать гарнир, а для разнообразия попробовали бы десерт.

Шампиньоны (129 рублей) тоже шли с овощами — помидорами и огурцами. Готовились с сыром. Получились сочными, но ощутимо солеными. Не лучшее впечатление.

Счет: 487 рублей. Уже перед самой оплатой нам сообщили, что непременно нужны наличные. Принесли не чек, а рукописный счет.

Итого: «Мангал House» создает ощущение вне времени — интерьер, меню, рукописные счета напоминают кафе начала нулевых. Пока здесь не слишком уютно. Поели мы сытно, но заподозрили, что новое кафе рискует пополнить список недолгожителей.

Удивил внезапный только наличный расчет. И хотелось бы больше информации о том, что входит в блюдо, нужен ли соус и гарнир. Да, официантка работала первый день, но почти все заведения, где мы бываем, совсем новые. Многие, напротив, рассказывают обо всем максимально детально и с завидным энтузиазмом. Еще не очень внятный выбор напитков — алкоголя почти нет, кофе — только традиционные варианты. Из плюсов — порадовал выбор размера порции. В общем, подходящий вариант для тех, кто хочет попробовать всего и побольше.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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