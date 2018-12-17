Городские детали. Фамильная усыпальница Кухтериных

17 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

АВТОР Валентина Бейкова

В микрорайоне Спичфабрика расположен единственный храм в Томской области с усыпальницей. Сегодня в «Городских деталях» рассказываем о том, кто там похоронен, и какие слухи окружают склеп.

Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла на 700 прихожан был построен на средства томских купцов Кухтериных. Историческое строение по проекту Константина Лыгина возвели буквально за год. А 31 августа 1908 года церковь освятил Архиепископ Макарий (Невский). В память об этом событии на внутренней западной стене церкви была установлена мраморная плита, которая сохранилась до наших дней.

Памятная доска на фасаде храма Фото: Вероника Белецкая

Усыпальница была оборудована в подвале храма уже на этапе строительства. Она имеет отдельный вход с восточной стороны церкви. Чтобы попасть в склеп, нужно спуститься по каменным ступеням. Их поверхность очень гладкая, а углы имеют закругленную форму. Это дает основание полагать, что лестница находится здесь с момента постройки храма, и со временем она была отполирована ногами тех, кто посещал усыпальницу.

Вход в склеп Кухтериных Фото: Вероника Белецкая

По некоторым данным, склеп должен был стать последним пристанищем для мужчин рода Кухтериных. Дело в том, что у основателя фамилии Евграфа Николаевича Кухтерина было восемь детей — пять мальчиков и три девочки. Так как дочери выходили замуж, отделялись от семьи и меняли фамилию, они не могли стать продолжательницами рода. Поэтому в фамильном склепе обустроено всего пять мест для погребения.

Сегодня в усыпальнице только одно захоронение. Если верить надписи на массивной надгробной плите, там похоронен Иннокентий Евграфович Кухтерин.

Могила Иннокентия Евграфовича Кухтерина Фото: Вероника Белецкая

Четвертый сын Евграфа Кухтерина Иннокентий родился 14 октября 1870 года. Он был купцом второй гильдии и потомственным почетным гражданином, а с марта по август 1911 года являлся распорядителем торгового дома «Евграф Кухтерин и сыновья». Скончался Иннокентий 3 августа 1911 года.

Похороны купца Иннокентия Кухтерина 1911 г. Фото из фондов ТОКМ

Существует мнение, что в фамильном склепе было две могилы. Вторая принадлежала второму по старшинству сыну Евграфа Кухтерина Алексею, который умер на полгода раньше своего брата. Считается, что после революции 1917 года его могилу разграбили, а останки выбросили в озеро неподалеку от храма.

«Какое-то время спустя, кажется, в 1940 году, этот пруд стали чистить. Ключи, которые его питают, начали настолько сильно бить водой, что вода вышла из берегов и стала подтапливать дома. Это вызвало панику, и многие припомнили момент, когда храм был отобран и поруган, когда была осквернена могила основателя этого храма. Люди связали акт вандализма, с тем, что случился потоп», — рассказал настоятель храма протоиерей Андрей Туров.

Настоятель храма протоиерей Андрей Туров Фото: Вероника Белецкая

Третий сын, Александр Евграфович, также был купцом второй гильдии и после смерти своего брата Иннокентия возглавил семейное дело. В годы Гражданской войны он оказывал материальную поддержку белым режимам Сибири: летом 1918 года участвовал в организации закупок и поставки лошадей для армии Временного Сибирского правительства, вносил деньги на нужды армии Колчака. В марте 1920 года постановлением Томской уездной чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией был приговорен к заключению в концлагере «до окончания Гражданской войны» за неоднократные пожертвования на нужды колчаковщины. Но из мест заключения Александр так и не вернулся. Дата его смерти и место погребения неизвестны.

Самый старший сын купца Владимир Евграфович Кухтерин, по слухам, в детстве упал в погреб и получил травму головы, после чего проходил регулярное лечение в психиатрической клинике. Делами фирмы не занимался и семьи не имел. Говорят, после смерти старших братьев и революции 1917 года, постоянно проживал на территории психоневрологического диспансера. Точная дата его смерти и место захоронения неизвестны. Возможно, что он был похоронен на больничном кладбище.

А самый младший сын купца Василий прожил всего восемь лет. Мальчик утонул, катаясь по неокрепшему люду Белого озера в 1887 году.

Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла Фото: Вероника Белецкая

В советское время храм Петра и Павла был национализирован и переоборудован под клуб. Колокольню и шатер снесли. По словам настоятеля, есть сведения о том, что склеп использовался как оркестровая яма, как место, где репетировал самодеятельный хор.

«Описывалось все так, что начиналось это как репетиция, а заканчивалось — как хмельные посиделки. Музыканты сами покинуть это место не могли, за ними приезжали жены, грузили их на тележки и увозили по домам», — рассказал протоирей.

В усыпальнице Фото: Вероника Белецкая

Но это были не единственные изменения. В небольшом помещении склепа слева от входа сделали тепловой узел. А прямо в полу усыпальницы проложили тепломагистраль, которая пересекала все здание и через отверстие в стене уходила дальше к другим потребителям тепла.

«Для нас это была целая проблема, — поделился настоятель Андрей. — Если бы случилась авария, то всю усыпальницу залило бы кипятком. Мы провели большой объем работ, чтобы вывести тепломагистраль на уличное пространство. Теперь она идет не под зданием храма, а огибает его. Интересный момент, территория относится к храму, а коммуникации находятся в ведомстве „Теплосетей“».

На сегодняшний день тепломагистраль вынесена на улицу, а для теплового узла рядом со зданием храма построено специальное помещение. Следующим этапом планируется освободить усыпальницу от лишних предметов, сделать ремонт, установить религиозную атрибутику.

Ремонтные работы Фото: Вероника Белецкая

Настоятель также отметил, что в планах сделать усыпальницу частью музейного комплекса, посвященного семейству Кухтериных или истории меценатства на Томской земле в целом. Но говорить о конкретных сроках пока не приходится.

«Из-за нехватки финансирования каких-то стратегических планов на перспективу у нас нет. Мы не можем сказать, что в этом году мы вынесли теплоузел, а в следующем займемся капитальным ремонтом усыпальницы. Работы будут вестись, как только появятся какие-то средства», — уточнил Андрей Туров.

Фотографии из архивов Томского областного краеведческого музея можно увидеть в выпуске «Фотофонда», посвященном купеческой династии Кухтериных.

А то, как выглядел Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в 2014 году, смотрите в выпуске рубрики «Культ-объект».

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