Городские детали. Фамильная усыпальница Кухтериных
В микрорайоне Спичфабрика расположен единственный храм в Томской области с усыпальницей. Сегодня в «Городских деталях» рассказываем о том, кто там похоронен, и какие слухи окружают склеп.
Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла на 700 прихожан был построен на средства томских купцов Кухтериных. Историческое строение по проекту Константина Лыгина возвели буквально за год. А 31 августа 1908 года церковь освятил Архиепископ Макарий (Невский). В память об этом событии на внутренней западной стене церкви была установлена мраморная плита, которая сохранилась до наших дней.
Усыпальница была оборудована в подвале храма уже на этапе строительства. Она имеет отдельный вход с восточной стороны церкви. Чтобы попасть в склеп, нужно спуститься по каменным ступеням. Их поверхность очень гладкая, а углы имеют закругленную форму. Это дает основание полагать, что лестница находится здесь с момента постройки храма, и со временем она была отполирована ногами тех, кто посещал усыпальницу.
По некоторым данным, склеп должен был стать последним пристанищем для мужчин рода Кухтериных. Дело в том, что у основателя фамилии Евграфа Николаевича Кухтерина было восемь детей — пять мальчиков и три девочки. Так как дочери выходили замуж, отделялись от семьи и меняли фамилию, они не могли стать продолжательницами рода. Поэтому в фамильном склепе обустроено всего пять мест для погребения.
Сегодня в усыпальнице только одно захоронение. Если верить надписи на массивной надгробной плите, там похоронен Иннокентий Евграфович Кухтерин.
Четвертый сын Евграфа Кухтерина Иннокентий родился 14 октября 1870 года. Он был купцом второй гильдии и потомственным почетным гражданином, а с марта по август 1911 года являлся распорядителем торгового дома «Евграф Кухтерин и сыновья». Скончался Иннокентий 3 августа 1911 года.
Существует мнение, что в фамильном склепе было две могилы. Вторая принадлежала второму по старшинству сыну Евграфа Кухтерина Алексею, который умер на полгода раньше своего брата. Считается, что после революции 1917 года его могилу разграбили, а останки выбросили в озеро неподалеку от храма.
«Какое-то время спустя, кажется, в 1940 году, этот пруд стали чистить. Ключи, которые его питают, начали настолько сильно бить водой, что вода вышла из берегов и стала подтапливать дома. Это вызвало панику, и многие припомнили момент, когда храм был отобран и поруган, когда была осквернена могила основателя этого храма. Люди связали акт вандализма, с тем, что случился потоп», — рассказал настоятель храма протоиерей Андрей Туров.
Третий сын, Александр Евграфович, также был купцом второй гильдии и после смерти своего брата Иннокентия возглавил семейное дело. В годы Гражданской войны он оказывал материальную поддержку белым режимам Сибири: летом 1918 года участвовал в организации закупок и поставки лошадей для армии Временного Сибирского правительства, вносил деньги на нужды армии Колчака. В марте 1920 года постановлением Томской уездной чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией был приговорен к заключению в концлагере «до окончания Гражданской войны» за неоднократные пожертвования на нужды колчаковщины. Но из мест заключения Александр так и не вернулся. Дата его смерти и место погребения неизвестны.
Самый старший сын купца Владимир Евграфович Кухтерин, по слухам, в детстве упал в погреб и получил травму головы, после чего проходил регулярное лечение в психиатрической клинике. Делами фирмы не занимался и семьи не имел. Говорят, после смерти старших братьев и революции 1917 года, постоянно проживал на территории психоневрологического диспансера. Точная дата его смерти и место захоронения неизвестны. Возможно, что он был похоронен на больничном кладбище.
А самый младший сын купца Василий прожил всего восемь лет. Мальчик утонул, катаясь по неокрепшему люду Белого озера в 1887 году.
В советское время храм Петра и Павла был национализирован и переоборудован под клуб. Колокольню и шатер снесли. По словам настоятеля, есть сведения о том, что склеп использовался как оркестровая яма, как место, где репетировал самодеятельный хор.
«Описывалось все так, что начиналось это как репетиция, а заканчивалось — как хмельные посиделки. Музыканты сами покинуть это место не могли, за ними приезжали жены, грузили их на тележки и увозили по домам», — рассказал протоирей.
Но это были не единственные изменения. В небольшом помещении склепа слева от входа сделали тепловой узел. А прямо в полу усыпальницы проложили тепломагистраль, которая пересекала все здание и через отверстие в стене уходила дальше к другим потребителям тепла.
«Для нас это была целая проблема, — поделился настоятель Андрей. — Если бы случилась авария, то всю усыпальницу залило бы кипятком. Мы провели большой объем работ, чтобы вывести тепломагистраль на уличное пространство. Теперь она идет не под зданием храма, а огибает его. Интересный момент, территория относится к храму, а коммуникации находятся в ведомстве „Теплосетей“».
На сегодняшний день тепломагистраль вынесена на улицу, а для теплового узла рядом со зданием храма построено специальное помещение. Следующим этапом планируется освободить усыпальницу от лишних предметов, сделать ремонт, установить религиозную атрибутику.
Настоятель также отметил, что в планах сделать усыпальницу частью музейного комплекса, посвященного семейству Кухтериных или истории меценатства на Томской земле в целом. Но говорить о конкретных сроках пока не приходится.
«Из-за нехватки финансирования каких-то стратегических планов на перспективу у нас нет. Мы не можем сказать, что в этом году мы вынесли теплоузел, а в следующем займемся капитальным ремонтом усыпальницы. Работы будут вестись, как только появятся какие-то средства», — уточнил Андрей Туров.
Фотографии из архивов Томского областного краеведческого музея можно увидеть в выпуске «Фотофонда», посвященном купеческой династии Кухтериных.
А то, как выглядел Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в 2014 году, смотрите в выпуске рубрики «Культ-объект».