Почти Новый год: В Светлом отметили день рождения поселковой ёлки

17 декабря 2018 / Партнерский материал / Фото: Вячеслав Станкевич

Для жителей Светлого Новый год начинается уже в середине декабря — с Дня рождения поселковой ёлки. Его второй год подряд устраивает для жителей поселка «Сибирская Аграрная Группа».

О том, как светленцы отметили еловый День рождения и кто кому дарил подарки — в нашем материале.

В этом году День рождения поселковой ёлки в Светлом отмечали 15 декабря. Обильный снегопад не помешал местным жителям собраться на площади у Дома культуры — именно здесь главное новогоднее украшение поселка должно было засиять яркими огнями.

Праздник стартовал в 17.00, когда на крыльце ДК появился Дед Мороз, Снегурочка и их помощники.

Дмитрий

Дедюрин Начальник отдела по работе с территориями администрации Октябрьского района Томска Сегодня мы с вами отмечаем день рождения нашей ёлочки! Хорошо, что этот праздник стал традицией в нашем поселке! Предновогодний подарок — елку, и фейерверк — Светлому дарит Сибирская Аграрная Группа. И сегодня все вместе мы поздравляем светленцев. Уже сейчас, 15 декабря, у нас на площади чувствуется запах мандаринов и зажигаются бенгальские огни! С праздником!

Затем все вместе — дети, родители и Дед Мороз — совместными усилиями зажгли огни на 12-метровой искусственной ели. Праздник начался.

Наталья Ивановна Хороших, жительница поселка Светлый:

«У нас все время праздники проходят, но я уже в возрасте, поэтому не на все хожу, а тут пришла — музыка, играет, ёлочка очень симпатичная, очень здорово сделана! В темноте не отличишь от живой, аккуратная, красивая. А то вечно рубят ёлки, жалко их» Фото: Вячеслав Станкевич

Впереди гостей дня рождения ждала насыщенная программа. Дети отвечали на хитрые загадки Деда Мороза, за что получали заслуженные сладкие призы. Кроме того, им предложили составить новогоднее стихотворение, содержащее слова «Светлый», «томский» и «праздник». Свои творения ребята (и их родители) отправляли на номер Снегурочки.

«В этот праздник Новый год

Ёлка в Светлом нас всех ждет.

Праздник скоро к нам придет,

Скоро будет Новый год», — зачитал дедушка первое присланное стихотворение.

А чтобы не замерзнуть дети периодически танцевали, делали Skibidi, змейку, а еще обнимались и прыгали. В общем, веселились как могли. В редкие перерывы они катались с ледяной горки и путались в ледяном же лабиринте.

Евгений Германович, привел на праздник внука: «Привел внука на праздник — без него бы может, и не добрался. Ёлка второй год у нас тут, привыкли, очень приятно» Фото: Вячеслав Станкевич

Все знали, что скоро наступит кульминация праздника — долгий и красочный салют, который пообещал Дед Мороз. И, как всегда, не обманул.

Олеся, жительница посёлка Светлый, застала лишь финал праздника, но успела посмотреть фейерверк: «Ёлка красивая. Думаем в новогоднюю ночь сходить сюда» Фото: Вячеслав Станкевич

В финале праздника Дед Мороз под удары курантов, как в новогоднюю ночь, и дружный отсчет «10, 11, 12...» в воздух ринулись первые искрящиеся заряды. В следующие пять минут все взгляды были прикованы к салюту. Причем смотрели не только те, кто пришел на площадь. Жители близлежащих домов также прильнули к окнам, чтобы увидеть по-настоящему новогоднее зрелище.

И вот, праздник вроде бы и закончился. Отгремели последние залпы и люди вернулись к тому, зачем пришли — дети носились, катались, боролись, кувыркались или просто валялись в снегу. За ними по пятам следовали мамы и папы, бабушки и дедушки. И несмотря на то, что одни выбрали активную позицию, а другие выступали в качестве наблюдателей, у всех одинаково горели глаза. В них плясали огоньки именинницы — главного новогоднего украшения Светлого.

Лариса Леонидовна

Сильченко жительница поселка Светлый Я в таком восторге, вы себе не представляете! Вроде взрослый человек, а как ребенок радуюсь! Все так красиво, стильно, нарядно. Были у нас хорошие ёлки и раньше. А сейчас ёлка в поселке удивительная: стильная, современная, модная! Жизнь меняется и ёлки меняются — но в следующем году обязательно еще раз схожу на день рождения нашей, местной елочки!

Фото: Вячеслав Станкевич

Видео: Сибирская Аграрная Группа

Тэги/темы: