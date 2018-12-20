История наших побед. Вершины для чемпионов

20 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Наиль Хасанов. Томская федерация альпинизма

Людей, влюбленных в горы и стремящихся их покорить, невзирая на риск, всегда было немало.

Но альпинизм — это не только горные, а еще и спортивные вершины! И Томску есть чем похвастаться в таких соревнованиях. В декабрьском выпуске рубрики «История наших побед» рассказываем о спортивном альпинизме.

Начало дорог

На Восточной вершине Белухи. Слева направо Е. Кузнецов, Г.Андреев, В. Ольшанский, В. Меньщиков Фото В. Хижняк, https://planetguide.ru

Когда в нашей области началась история именно спортивного альпинизма? Иван Темерев, альпинист, председатель Томской федерации альпинизма, предлагает за точку отсчета взять 1960 год. Тогда Борис Соустин и Генрих Андреев в составе Ленинградской команды Сергея Саввона приняли участие в восхождении на пик Революции (пятую вершину СССР). На первенстве Союза это восхождение признали лучшим и присудили альпинистам золотые медали. Правда, добраться до вершины удалось только Борису. Генрих заболел после подъема на южную вершину и продолжать экспедицию самостоятельно не смог.

1,2) Борис Соустин 3) Генрих Андреев Фото: 1,2) inmemoria.tusur.ru 3) www.risk.ru

Впрочем, лидерами в Сибири по альпинизму томичи, несмотря на «золото» Бориса, не были. Сильной, причем на уровне даже не региона, а страны, традиционно считалась красноярская школа — знаменитые местные Столбы становились отличной базой для тренировок скалолазов. Развит был альпинизм в Кемерово. Но и томичи выглядели достойно. Генрих Андреев в 1963 создал в городе команду альпинистов. Главный успех пришел к ней в 1969 году — спортсмены первыми достигли пика 26-ти Бакинских комиссаров. За это команда (в ее составе были Г. Андреев, Н. Дьяченко, Л. Спиридонов, Е. Кузнецов, Г. Холманских, Ю. Корзунин) была признана победителем первенства Союза.

Траверс Катунской подковы в 1963 году. Выход из-под карниза. Страхует Андреев. Вылезает Е. Кузнецов Фото В. Меньщиков, https://planetguide.ru

Следующего серьезного спортивного успеха пришлось ждать почти 30 лет. В 1995 году Анатолий Шлехт стал чемпионом России — награду ему принесла серия восхождений на Кавказе. Соревновались альпинисты в очном ледово-снежном классе, Шлехт выступал в двойке с кемеровским альпинистом Александром Фойгтом.

— Он был сильным альпинистом, все понимали, рано или поздно Анатолий Шлехт победит, — поясняет Иван Темерев. — Выступал со своим другом из Кемерова — такие двойки с альпинистами из разных городов встречаются часто — горы объединяют. К сожалению, через год после своей победы Анатолий погиб в Гималаях.

Важным для томского альпинизма стал 2001 год. Тогда сильную команду сформировал Дмитрий Бочков. Спортсмены отправились покорять Эверест (для многих альпинистов это мечта всей жизни). Во время той западно-сибирской экспедиции до вершины добрались томичи Дмитрий Бочков, Аман Елеушев, Анна Акинина, Сергей Крылов, Евгений Попов и кемеровчане Юрий Утешев, Николай Кожемяко, Александр Фойгт. До 6300 метров поднялся томич Сергей Чернояров. До 8400 метров дошли Александр Проваторов (Барнаул) и Олег Новицкий (Томск).

1) Лагерь на высоте 7900 м 2) Дмитрий Бочков 3) Александр Фойгт Фото: ​​​​​www.vvv.ru

Развивала этот вид спорта Галина Новоселова, с 2000 по 2013 год возглавлявшая Молодежную региональную общественную организацию «Томская федерация альпинизма». Она регулярно организовывала массовые сборы в горах, в них довелось поучаствовать многим молодым альпинистам.

В 2004 году в Томске стало две федерации — сообщество альпинистов открыло Томскую областную общественную организацию «Федерация альпинизма и скалолазания» под руководством Сергея Астахова. Невероятными усилиями ей удалось реанимировать альпинистский лагерь «Актру» на Алтае. Он действует и по сей день, причем очень популярен.

Сборы в альплагере «Актру». 2012 год Фото: Томская федерация альпинизма

Нынешнее десятилетие для наших спортсменов получилось успешным. В 2012 году команда томских альпинистов — Василий Терехин и Иван Темерев — выигрывает очный Чемпионат России по альпинизму в горах Таджикистана. Через год эти же спортсмены побеждают на очном чемпионате страны по альпинизму в скальном классе в горах Кавказа. В 2014 году к опытным победителям присоединяется Федор Копытов, втроем они завоевывают золотые медали на Чемпионате России в горах Кыргызстана. А год назад Федор Копытов и Иван Темерев выиграли очный чемпионат РФ по альпинизму в скальном классе в горах Кавказа (Ингушетии).

Дисциплины олимпийские и не только

Альпинистские соревнования Фото: Томская федерация альпинизма

Сегодня спортивный альпинизм объединяет несколько разных дисциплин.

— В прошлом веке альпинисты в России, в основном, соревновались в восхождении на горы. Бывали разные варианты — кто совершит больше восхождений, кто быстрее доберется до вершины, — рассказывает Иван Темерев. Проводились очные и заочные соревнования. Альпинисты могут приехать в горный район, проговорить правила с судьями, определить сроки восхождений. Правила меняются, форматы у восхождений бывают разные. Просто к одним горам подходит один вариант состязаний, к другим — совсем иной.

Выявлять лучших в умении лазить по скалам начали в СССР. В Союзе фиксировали рекорды, установленные в этой дисциплине. Некоторые регалии существуют сегодня только в России, в Европе нет официальных соревнований по восхождениям в горы — есть фестивали, маршруты, на которых люди ставят скоростные рекорды. Несколько лет назад начали проводить международные соревнования по восхождениям. Их красиво называют «Чемпионатами мира», но среди участников не более 10 стран, причем в основном речь идет о бывших советских республиках.

Популярно ледолазание. Речь идет о лазании с ледовыми инструментами. Для спортсменов необходимы специальные ледорубы, «кошки» (ботинки с шипами на ногах). Правда, ледорубами лед на соревнованиях уже не рубят, хотя название у инструментов осталось прежним. Чаще приходится использовать их на зацепках, прикрепленных к фанерной стене. Очень зрелищная дисциплина — бег по вертикальному льду на скорость. Спортсмены преодолевают стенку в 15 метров за 7-8 секунд.

Ледолазание — одна из дисциплин спортивного альпинизма. Декабрь 2018 года Фото: Томская федерация альпинизма

— Раньше спортсмены лазили по вертикальному льду и по скалам, но потом дистанции усложнили, — объясняет Иван Темерев. — Стали создавать нависающие стенды, фанерные или из искусственного камня — вертикальные проходить стало слишком просто. Нам в Томске для тренировок и турниров очень подошла обратная сторона большого трамплина в Академгородке. Мы его модернизировали и готовимся там к соревнованиям.

Молодежный старт по альпинизму-ледолазанию в Томске. Февраль 2018 года Фото: Томская федерация альпинизма

Чаще всего состязаются альпинисты на созданных искусственно трассах. В «природных условиях» проводить турниры можно, но чревато многими проблемами. Иногда их приходится отменять из-за стихии, к примеру, так было на международных соревнованиях в Корее, когда старту помешали лавины. А специально для спортсменов можно сконструировать интересную трассу.

— В Кирове (где родилась российская федерация альпинизма) был эксперимент — мастера придумали и реализовали в Сочи на Олимпиаде демонстрационный стенд по ледолазанию и альпинизму, — отмечает Иван. — В этом городе не в горах и зимой тепло, но там установили морозильную камеру 15 метров высотой. Туда постоянно была очередь из желающих попробовать свои силы. Сейчас эта камера в Кирове, с ее помощью создают ледовую стену для соревнований. Хотя в городе теплее, чем в Томске.

Еще одна дисциплина, бурно развивающаяся последние 10 лет — высотный бег в горах, он же скайраннинг, своеобразная легкая атлетика с горным уклоном. Среди видов состязаний — высотная гонка и вертикальный километр. Речь идет о дистанции с перепадом высоты в 1 км (чтобы лучше представить себе это, уточним, что подняться на 10-й этаж — это пройти 50 метров, а для километра понадобиться добраться до условного 200-го этажа).

Этапы Кубка России по скайраннингу. Актру, июнь 2018 Фото: Константин Дмитриев

Интересно, что не все поклонники скайраннинга бывали в настоящих горах. Некоторые сначала увлеклись дисциплиной благодаря тренировкам в городе, а уже потом отправились в экспедицию с альпинистами.

В перспективе — победы

На втором этапе Кубка России в Барнауле, декабрь 2018 года Фото: Томская федерация альпинизма

Сегодня томские альпинисты уверенно претендуют на победы в соревнованиях.

— Уже около 5 лет наши ребята успешно выступают в скайраннинге, молодые спортсмены выигрывают первенства России в дисциплине скальный класс. Сейчас активно развиваем ледолазание — в прошлом году Томск принял первенство России, теперь здесь начали проводить этапы Кубка страны, — говорит Иван Темерев. — Мы создали на трамплине хорошую тренировочную базу. Спортсмены из других городов с удовольствием приезжают к нам на турниры. Верим, наши сильные молодые спортсмены скоро выйдут на достойный взрослый уровень. Хотя всегда есть риск перегореть, потерять мотивацию. В определенный момент дети задаются вопросом: «Зачем мне эти тренировки?». Надеюсь, с нашими ребятами этого не случится, они вырастут до такого уровня, что их можно будет увидеть сначала на российских подиумах, а там недалеко и до призеров международных турниров.

Маленький воспитанник группы «Искра» на скале Дюймовочке Фото: Елена Темерева, Томская федерация альпинизма

Молодые томские ледолазы занимаются в группе «Искра» в Доме детства и юношества «Кедр» и в объединении «Ирбис» клуба «Арба» в Академгородке. Молодежь успешно выступает на первенствах России, часто привозят оттуда золотые медали.

Развивается в городе скайраннинг. О международных соревнованиях пока речь не идет, но призы на российских турнирах томичи завоевывают, Кубок России выигрывали.

Сложнее дело обстоит с горным альпинизмом. Он зависит от финансирования — поход к вершинам обходится дорого. Для участия в сборах понадобится экипировка и снаряжение. Да и отпуск брать придется — быстро в горы из Томска не смотаешься. Впрочем, дешево тоже не удастся. Ближайшие горы, где могут потренироваться альпинисты, — за Абаканом, ехать до них более 1000 км.

Чемпионат СФО по альпинизму в скальном классе на Красноярских столбах, август 2018 года Фото: Елена Темерева, Томская федерация альпинизма

— В скальном классе или скайраннинге требуется поменьше экипировки, чем при полноценном горном восхождении, — считает Иван Темерев. — Экипировка в любой дисциплине альпинизма — личное и затратное дело. Для выезда на соревнования нас финансово поддерживает Департамент по молодёжной политике, физической культуре и спорту. Финансирование у нас есть, хотя, конечно, спортсменам хотелось бы более масштабного.

Горы любят не все

Томские альпинисты в горах Пакистана Фото: Томская федерация альпинизма

Альпинизм — увлечение рисковое и затратное, но притягательное. Людям мало видеть вершины гор из иллюминатора самолета — хочется побывать там лично. Как возникает любовь к горам? Общего «рецепта « нет. Кто-то отправляется в экспедицию под впечатлением от фильмов и фотографий альпинистов. Кто-то продолжает семейные традиции:

— Моя семья ходила в походы, занималась водными сплавами и спелеологией, — вспоминает Иван Темерев. — В юности я отправился в горный поход сложной категории и понял, мне не хватает техники передвижения на сложном рельефе в горах. Решил ее подтянуть, узнал про альпинистские сборы, съездил. Потом на еще одни, после на следующие… И все, оказался увлечен горами. До сих пор участвую в соревнованиях. Думаю, кому альпинизм близок, у того получается достигать вершин. А кого не цепляет, тот никогда не увлечется походами. Не все, кто побывал в горах, к ним неравнодушен. Знаю ребят, кто там служил. При этом они говорят: «В горы больше ни ногой, мне неинтересно! Лучше на рыбалку съезжу». И это нормально, у каждого свои интересы. К примеру, многие в восторге от футбола, а я от него не фанатею.

— Томск — студенческий город, при университетах много туристских и альпинистских клубов, хотя в прежние годы их, конечно, было больше. В клубах есть скалодромы, там можно попробовать свои силы. И если понравится, уже отправиться в горы. В жизни все надо попробовать. И необязательно считать, что «все» — это наркотики и алкоголь, лучше пробовать скалолазание и альпинизм.

Текст: Мария Симонова

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