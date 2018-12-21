Афиша Томска.

Выходные: 22 и 23 декабря 2018 года

21 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В предпоследние выходные старого года самое время — готовить подарки. Сделать их своими руками приглашают почти все музеи города — от художественного до Музея истории Томска. А также на выходных состоятся рождественские концерты, ярмарка и премьера спектакля театра «Индиго».

Предновый год

В «Зеленой лампе» перед Новым годом достанут все самое советское, самое раритетное, самое дефицитное, чтобы погрузиться в романтику минувших десятилетий. Гости будут наряжать почти живую почти большую новогоднюю елку (дефицит!), развешивать и подключать гирлянды (которые сперва нужно подпаять, чтобы все огоньки работали), вырезать снежинки и фонарики (из фольги и цветной бумаги),

— слушать и петь новогодние песни. А ровно в полночь придет советский Новый год — под безалкогольное шампанское и поздравления глав СССР.

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Когда и где: 22 декабря в «Зеленой лампе»

Время и стоимость билетов: 21.00 — 09.00, 350 — 400 рублей

Аудитория: 18+

Детский праздник «Встречаем Новый год с Матушкой Зимой»

В программе праздника для детей в Музее деревянного зодчества — мастерская Деда Мороза. Ребята вместе смогут сделать игрушки на ёлочку и подарки себе и родным, расписать гипсовую фигурку, смастерить зайца из ткани или открытку к Новому году. Также будут танцы, загадки, стишки и многое другое.

В стоимость мероприятия входит посещение выставки антикварных новогодних игрушек «Новый год в советской семье», постоянной экспозиции музея «Томский архитектурный декор» и мастер-классы.

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Когда и где: 22 декабря в Музее деревянного зодчества

Время и стоимость билетов: 15.00, 150 — 250 рублей

Аудитория: 6+

Открытие выставки «Синестезия: визуализация музыки»

В эту субботу в «Галерее в Главном» пройдет открытие выставки, на которой будут представлены работы художников-графиков второго курса Вероники Сарычевой и Анастасии Парфененко, написанные на музыку композитора Станислава Артемьева.

Так как выставка посвящена синтезу классической музыки и экспериментальной живописи, то для более глубокого восприятия картин все художественные работы будут сопровождаться индивидуальным QR-кодом. Отсканировав его, можно будет прослушать музыкальную композицию, вдохновившую автора работы на ее создание.

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Когда и где: 22 декабря в галерее «В Главном»

Время и стоимость билетов: 18.00, вход свободный

Аудитория: 18+

Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки из ваты

Сегодня ватная игрушка ушла в прошлое, но еще 50 лет назад она была одним из главных елочных украшений. Чаще всего из ваты делали овощи и фрукты, но были и тематические игрушки: космонавты, животные цирка, малые народы Севера.

В Музее истории Томска предлагают сделать уникальное украшение своими руками. А экскурсоводы познакомят участников с самыми старыми экземплярами из фондов музея и расскажут много интересного из истории елочной игрушки.

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Когда и где: 22 декабря в Музее истории Томска

Время и стоимость билетов: 14.00, 150 рублей

Аудитория: 5+

Рождественская программа

В эту субботу самый атмосферный дом Томска — Дом с шатром — приглашает на рождественскую программу. Гостям откроют тайны купеческого особняка, посвятят в традиции празднования Рождества, научат танцевать и делать новогодний декор.

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Когда и где: 22 декабря в Российско-немецком доме

Время и стоимость билетов: 18.00, 150 — 300 рублей

Аудитория: 6+

Зимний бал «7 чудес»

Во время бала состоится концерт студентов и преподавателей музыкального колледжа «Танец сквозь эпохи и года», а потом желающих научат танцевать вальс в рояльном зале под руководством преподавателей хореографии. Также на вечере пройдет 7 мастер — от росписи по дереву до картины из войлока и еще много интересного.

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Когда и где: 22 декабря в художественном музее

Время и стоимость билетов: 15.00 — 19.00, 250 — 350 рублей

Аудитория: 5+

Премьера спектакля «В эту ночь»

Зрителей приглашают окунуться в фантастический мир снов в параллельных мирах. Это будет очень зрелищный спектакль — эксперимент смешения театральных жанров c использованием принципа «черного кабинета» — оптического эффекта, который достигается при помощи ультрафиолета, флуоресцентных костюмов и декораций.

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Когда и где: 22 и 23 декабря в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 18.00, 200 рублей

Аудитория: 12+

Концерт «Рождество в старинном замке»

На концерте прозвучит музыка эпохи Средневековья и Возрождения, рождественские композиции разных времен Будет трио на французском, итальянском, испанском, старо-английском и старо-немецком языках и много интересной необычной музыки. Звучание голосов поддержат клавесин, разнообразная перкуссия, виола да гамба, виоль д`амур, альт и многообразие флейт.

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Когда и где: 22 декабря в Доме ученых

Время и стоимость билетов: 18.00, 200 рублей

Аудитория: 12+

Рождественская ярмарка

В этом году на ярмарке в школе иностранных языков будут бесплатные мастер-классы, рождественский квиз, просмотр фильма, множество разнообразных украшений, открыток, мягких игрушек, а также глинтвейн и вкусняшки.

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Когда и где: 23 декабря в школе иностранных языков «Друзья»

Время и стоимость билетов: 12.00 — 19.00, вход свободный

Аудитория: 6+

Спектакль «В гостях у Мэри Поппинс»

Дворец творчества детей и молодежи приглашает на сказочный спектакль «Мери Поппинс, с Новым годом!». Путешествие в страну восхитительной няни полно чудес и пропитано праздником. Перед спектаклем маленьких гостей ждет квест-программа.

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Когда и где: с 23 декабря по 6 января во Дворце зрелищ и спорта

Время и стоимость билетов: 10.00, 13.00, 16.00, 200 — 300 рублей

Аудитория: 6+

Рождественский концерт

Гостей ждут на Рождественских концертах в храме. В программе произведения Баха, Генделя, Альбиони, Каччини, которые исполнят Всеволод Ивашковский (саксофон) и Мария Блажевич (орган).

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Когда и где: 23 декабря в Евангелическо-Лютеранская Церковь Святой Марии

Время и стоимость билетов: 19.00, 200 рублей

Аудитория: 6+

Мастер-класс «Мерцание свечи»

В уютной обстановке гостям расскажут о традициях новогоднего украшения, о сакральном значении свечи, не забудут о таинственных обрядах, связанных с ее зажиганием и многом другом. На занятии будут использоваться только натуральные и необыкновенно полезные материалы.

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Когда и где: 23 декабря в Музее истории Томска

Время и стоимость билетов: 13.00, 350 рублей

Аудитория: 6+

Конкурс пирога

В концертном зале Центра татарской культуры состоится конкурс национального новогоднего пирога. На мероприятии будут презентовать одно из блюд национальной татарской кухни, обыгрывать подачу блюда и способ его приготовления.

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Когда и где: 23 декабря в Центре татарской культуры

Время и стоимость билетов: 15.00, вход свободный

Аудитория: 6+

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