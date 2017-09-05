В Томске после ремонта открылся новоанатомический корпус СибГМУ

Томский Обзор / Фото: 5 сентября 2017 // Фото: Tomsk.gov.ru

Вчера, 4 сентября, в Томске состоялось открытие обновленного новоанатомического корпуса Сибирского государственного медицинского университета.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в здании 1900 года постройки расположены анатомические кафедры университета и уникальные музеи, коллекции которых формировались на протяжении 120 лет.

В ходе ремонта новоанатомического корпуса, который длился год, был обнаружен не отмеченный в документах подвал. Ректорат принял решение усилить в нем колонны и обустроить новое помещение площадью 1200 квадратных метров для научной, образовательной и клинической деятельности.

Теперь здесь располагаются дополнительные лекционные аудитории, аудитории для практических занятий, научно-образовательный центр «Биосовместимые материалы и биоинженерия», патологоанатомическое отделение университетских клиник, дополнительный гардероб для студентов и буфет.

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