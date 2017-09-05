В Томске проводятся проверки по факту превышения сроков подачи ГВС

5 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области проводят проверки и взыскивают штрафы по фактам превышения сроков включения горячего водоснабжения в Томске, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В настоящее время плановые сроки отключения горячего водоснабжения превышены в 52 домах Томска (для сравнения: в этот же период 201 года горячая вода из-за нарушенных сроков ремонта отсутствовала в 86 домах).

«По фактам нарушения сроков подачи ГВС ресурсоснабжающая организация АО «Томск РТС» уже четырежды привлечена к административной ответственности, и к ней применены штрафные санкции», — сообщил замначальника департамента по организационно-правовой работе и государственному жилищному надзору Александр Михайлов.

Он уточнил, что еще четыре протокола об административном правонарушении находятся на рассмотрении. По пяти фактам нарушений представители ресурсоснабжающей организации вызваны на составление протокола. По более чем 20 случаям превышения сроков включения ГВС идут административные проверки, по результатам которых также будет определена мера ответственности и взыскания.

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