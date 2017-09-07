В Томске заработал новый удивительный музей (ФОТО)

7 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Точка гравитации

В День знаний, 1 сентября, в Томске открылся первый в регионе детский музей науки и техники «Точка гравитации» (пр. Ленина, 26).

На музейной площади в 475 квадратных метров представлен 71 интерактивный экспонат. Их изготовил один из крупнейших мировых производителей подобного оборудования — германская компания Hüttinger Interactive Exhibitions.

В «Точке гравитации» представлены экспонаты с механическим и электромеханическим управлением объединены по темам «Физика», «Аэро- и гидродинамика», «Электричество и магнетизм», «Оптика и свет», «Математика». Каждая тематическая площадка ориентирована на разноплановую аудиторию с точки зрения возраста, уровня образования и научных интересов.

Музей начала наук «Точка гравитации» получил статус филиала Томского областного краеведческого музея и открыт для посетителей всех возрастов.

Фото: «Точка гравитации»

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