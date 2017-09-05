В День томича шеф-повара томских ресторанов проведут мастер-классы

5 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Валерий Доронин

В Томске на площади Новособорной (пер. Томский, перед зданием СФТИ) шеф-повара томских ресторанов проведут мастер-классы на фестивале «Вкусное местное». В этом году впервые фестиваль продлен на 2 дня – он будет проходит 9 и 10 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

Томичей вновь ждёт интересная «кулинарная» программа: 9 сентября, с 13.00 до 20.00 состоятся мастер-классы от ведущих поваров лучших ресторанов и кафе города – они будут готовить из местных продуктов удивительные блюда с сибирским колоритом. В послужном списке каждого кулинара – победы и награды на региональных и всероссийских фестивалях, конкурсах кулинарного искусства, многолетний опыт, а самое главное – интерес и любовь к таежным продуктам, дичи и дикоросам – дарам леса.

Все гости фестиваля «Вкусное местное» смогут не только насладиться кулинарным искусством лучших поваров города, но сами попробуют научиться готовить оригинальные блюда.

Шеф-повар ресторана «Маленькая Азия» Наталья Евдокимова представит мастер-класс по приготовлению брусничного штрейзеля. Родион Перестенко, шеф-повар ресторана «Кухтерин», приготовит блюдо по рецепту, найденному в старинных кулинарных записях. Илья Лойша, мастер нефритовых пельменей и изумрудных блинов, даст свой авторский мастер-класс по приготовлению крапивных блинов. С разнообразными блюдами из крапивы маэстро экспериментирует более 30 лет.

Илья Каретин, шеф-повар «Строганина бар», покажет, как сделать изумительную строганину из нельмы с брусничным и соевым соусами. Герман Штерн, повар кондитерской Baba Roma, испечет пирог из репы с облепихой и кедровыми орешками. Денис Марачковский, шеф-повар кулинарной студии «Лоfт», приготовит блюдо «Поединок», рецепт которого пока держит в строгом секрете.

Также на фестивале с мастер-классами выступят шефы других заведений Томска.

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