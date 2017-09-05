В Михайловской роще Томска обустроили пешеходные дорожки и парковку

5 сентября 2017 / Томский Обзор

В Томске в Михайловской роще обустроили более полутора тысяч метров ранее существующей дороги и тропинок. Пешеходные дорожки сделаны в бетонном исполнении, здесь создано устойчивое основание, уложена армированная сетка, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на представителя компании-подрядчика мэрии «Консалтинг Строй Инвест» Захара Жусенко.

Завершена работа и по обустройству автомобильной парковки на 30 машиномест. Сегодня подрядчик смонтирует по периметру парковки ограждение. На территории будущего футбольного поля оформлен газон и к этому же месту выведена пешеходная дорожка.

Также во вторник подрядчик планирует начать монтаж почти 60 световых опор. Объем работы, запланированный на 2017 года, планируется завершить до октября текущего года.

Напомним, Для создания рекреационной зоны в Октябрьском районе мэрия Томска заключила соглашение с рядом частных лиц и меценатов, объединенных в АО «Рекреационный парк «Михайловская роща», на инвестиционные средства которых в несколько этапов будут проведены благоустроительные работы. Условно Михайловская роща разделена на два участка: верхнюю и нижнюю террасу, сегодня подрядчик работает на верхнем участке объекта.

Познакомиться с проектом устройства рекреационного парка «Михайловская роща» можно здесь.

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