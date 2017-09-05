В Томске стартует чемпионат по чтению вслух

Томский Обзор / Фото: 5 сентября 2017 // Фото: Павел Рыскаленко

В воскресенье, 10 сентября, в Томске пройдет отборочный тур шестого сезона чемпионата России «Открой рот». Ведущим томского этапа станет первый чемпион России по чтению вслух Михаил Харитонов.

Как сообщают организаторы группе мероприятия ВКонтакте, по правилам чемпионата участники без подготовки читают вслух выбранные организаторами отрывки из книг, жюри оценивает технику и артистизм выступлений, а победитель получает в подарок книги. Лучшие после отправляются на региональные этапы, а если повезёт и там — на финальное состязание в Москву.

«Рекомендаций для участников никаких. Чтение происходит без предварительной подготовки. Участник выбирает вслепую книгу и читает сразу. Прозу 1 минуту, стихотворение полностью. Жюри пока держим в секрете, но это известные в Томске люди связанные с культурой», — отмечают организаторы.

Главным партнером шестого чемпионата станет литературная премия «Ясная поляна». Участники отборочных туров будут читать книги лауреатов премии, а победители в каждом городе получат их книги в подарок. Среди призовых книг будут как произведения классиков — Валентина Распутина, Фазиля Искандера, — так и современных популярных авторов — Владислава Отрошенко, Юрия Нечипоренко и многих других.

Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» проходит с 2011 года. Каждый год количество городов, принимающих отборочные туры, увеличивается вдвое. В 2016 году состязания прошли в 111 городах. Судьями отборочных туров в разное время были Владимир Познер, посол Великобритании в России Лори Бристоу, писатель Александр Снегирев.

Чтобы принять участие в томском отборочном туре, нужно зарегистрироваться на сайте чемпионата и прийти в Hall Bar (проспект Ленина, 70). Начало соревнования — в 18:00.

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