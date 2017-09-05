«Газпром» выделит еще полмиллиарда рублей на реконструкцию набережной Ушайки и пр.Ленина

5 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Любовь Борисова

Сегодня, 5 сентября, врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер договорились о выделении дополнительных средств на реконструкцию проспекта Ленина и набережной реки Ушайки в центре Томска.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, глава региона и Алексей Миллер прошли от Почтамтского сквера до переулка Нахановича. В рамках этого этапа реконструкции работы на участке от переулка Плеханова до улицы Алексея Беленца выполнены полностью, от улицы Алексея Беленца до переулка Нахановича строительные работы завершаются.

Группа компаний «Гранит» реконструировала тротуар, установила новую подпорную стенку, ограждения, бордюрный камень и систему освещения, перенесла инженерные коммуникации.

Также Сергей Жвачкин и Алексей Миллер проверили работу строителей по реконструкции набережной реки Ушайки. Здесь идут плановые работы по устройству буро-набивных свай и основания видовой площадки.

«Мы выполняем сложнейшие работы в центральной и самой оживленной части Томска, не останавливая движения, возрождая исторический облик и сохраняя неповторимую ауру нашего города. Нам нужно выполнить работу не для галочки, а на долгие годы», — отметил врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин.

Глава «Газпрома» отметил, что по обращению Сергея Жвачкина принял решение в 2017 году выделить на проект дополнительно 500 млн рублей.

«Центральная часть Томская должна быть реконструирована по самым высоким стандартам», — подчеркнул Алексей Миллер.

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