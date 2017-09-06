Останки воина-томича похоронили на Южном кладбище (ФОТО)

6 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Сегодня, 5 сентября, в Томске у мемориала на Южном кладбище были преданы земле останки воина-томича Николая Есина, обнаруженные поисковиками в Смоленской области.

В торжественной церемонии захоронения приняли участие родственники погибшего, поисковики, ветераны и депутаты законодательной Думы Томской области.

Останки бойца 166-й стрелковой дивизии обнаружил 1 июля 2017 года в Ярцевском районе Смоленской области поисковый отряд «Рядовой» (г. Ярцев). Определить имя помогла сохранившаяся капсула с информацией о солдате. Доставил солдата на родину томский поисковый отряд «Патриот», поднявший в ходе «Вахты памяти» на Смоленщине останки десяти бойцов.

Николай Афанасьевич Есин (1911 года рождения), уроженец деревни Киргизка Томского района, был призван 16 сентября 1941 года и сразу же попал на Западный фронт, где в районе Ярцева в ходе ожесточенных боев пропал без вести.

Перед захоронением спикер ЗДТО Оксана Козловская обратилась к ветеранам и землякам, пришедшим поклониться праху и вспомнить Николая Есина.

- Еще один солдат сегодня вернулся домой. Он ушел в мае 41-го, когда на советской земле еще был мир, а вернулся назад спустя 76 лет, — отметила Оксана Козловская, поблагодарив ребят из поисковых отрядов.

- Очень тяжело, больно и радостно, что еще один наш земляк вернулся домой, обрел счастье лежать в своей родной земле. Вечная память, вечная слава всем тем, кто защищал нашу родину, — добавила Оксана Козловская.

В свою очередь председатель регионального отделения Поискового движения России Максим Елезов передал родственникам погибшего его именной медальон.

- Сегодня я хочу передать родственникам Николая Есина его смертный медальон, на котором простым карандашом приписаны трогательные, страшные слова: «Хотя и заполняю, но умирать не хочу». Этот артефакт важно бережно хранить и гордо передавать из поколения в поколение потомкам героя, – отметил председатель регионального отделения Поискового движения России Максим Елезов.

Также родственникам Никоая Есина передали медаль «Шагнувшему в бессмертие», учрежденную фондом имени св.Ильи Муромца.

Затем, под торжественные залпы, в присутствии ветеранов войны и труда, представителей поисковых отрядов и родственников красноармейца останки были преданы земле.

По данным поисковиков, после боев в живых остались более 5 тыс. бойцов 166 дивизии. Примерно столько же пропали без вести, а оставшиеся умерли от ран в госпиталях. Многие из пропавших погибли в плену или попали в партизанские отряды.

Фото: Вероника Белецкая

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