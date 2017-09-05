В День томича в томских трамваях будет играть живая музыка
5 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян
В День томича, 9 сентября, с 12.00 до 18.00 в томских трамваях трех маршрутов пройдут живые выступления местных музыкальных коллективов, сообщает пресс-служба мэрии.
В течение праздника томские музыканты порадуют своим творчеством пассажиров трамвайных маршрутов № 1, 2, 3.
Перед пассажирами выступят участники городского конкурса «Дворовая песня им. Марата Ахметшина». Под аккомпанемент гитары и стук колес в трамваях прозвучат живые композиции российских бардов, рок-артистов и эстрадных звезд, а также авторские песни собственного сочинения томских исполнителей.
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