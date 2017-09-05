В День томича в томских трамваях будет играть живая музыка

5 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

В День томича, 9 сентября, с 12.00 до 18.00 в томских трамваях трех маршрутов пройдут живые выступления местных музыкальных коллективов, сообщает пресс-служба мэрии.

В течение праздника томские музыканты порадуют своим творчеством пассажиров трамвайных маршрутов № 1, 2, 3.

Перед пассажирами выступят участники городского конкурса «Дворовая песня им. Марата Ахметшина». Под аккомпанемент гитары и стук колес в трамваях прозвучат живые композиции российских бардов, рок-артистов и эстрадных звезд, а также авторские песни собственного сочинения томских исполнителей.

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