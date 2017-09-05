Газпром и Томский электромеханический завод ввели производство клапанов за 1,5 млрд рублей

5 сентября 2017 / Томский Обзор

Компании «Газпром» и «Томский электромеханический завод им. В. В. Вахрушева» (ТЭМЗ) ввели производство антипомпажных и регулирующих клапанов и электроприводов к ним в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента с церемонии запуска производства.

«Газпром в течение многих лет занимается вопросами импортозамещения. Достигнуты большие результаты, сегодня компания 95% всех своих потребностей удовлетворяет за счет российских поставщиков, по трубе — на 100%», — сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер, открывая новое производство.

Он напомнил, что производство антипомпажных клапанов и электроприводов к ним включено в «дорожную карту» поставок продукции томских предприятий «Газпрому».

«Четыре года назад „Газпром“ и Томская область начали программу по импортозамещению. Мы достигли впечатляющих результатов. Четыре года назад закипела работа по снижению себестоимости и совершенствованию технологий, энергоффективности. И как результат — несколько предприятий, в том числе ТЭМЗ вошли в список поставщиков „Газпрома“», — сказал врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин.

Ранее сообщалось, что ООО «Газпром инвестпроект» планирует создать на базе ТЭМЗ производство антипомпажных и регулирующих клапанов и электроприводов к ним, инвестируя в проект 1,5 млрд рублей. Основным потребителем продукции станет «Газпром», реализация проекта позволит обеспечить замещение потребности группы в этой номенклатуре по 2023 год включительно. Для реализации проекта стороны учредили совместное предприятие — ООО «Томские технологии машиностроения».

Томская область стала первым регионом, подписавшим с «Газпромом» «дорожную карту» о расширении поставок продукции. В программе, в частности, участвуют Томский электромеханический завод (ТЭМЗ), «Микран», «Томсккабель», «Сиам», «Манотомь», «Элком плюс», Томская электронная компания.

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