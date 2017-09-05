Четверть века заключения получил томский насильник и убийца 10-летней девочки по прозвищу «Бабай»

Томский Обзор / Фото: 5 сентября 2017 // Фото: Pixabay.com

Томский областной суд признал виновным 39-летнего местного жителя по прозвищу «Бабай» в резонансном изнасиловании и убийстве малолетнего ребенка и приговорил его к 25 годам колонии строгого режима, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным ведомства, в декабре 2016 года судимый за кражи мужчина в поисках спиртного вышел в подъезд своего дома, но, получив отказ от соседки, начал спускать вниз по лестничной площадке.

На одном из этажей он увидел незапертую дверь, которую по роковой случайности забыла закрыть за собой вернувшаяся с прогулки 10-летняя девочка. Думая, что в квартире никого нет, злоумышленник направился на кухню, где его застала потерпевшая.

«Представившись „другом семьи“, мужчина вступил с ней в беседу, после чего, воспользовавшись отсутствием родителей, изнасиловал ребенка, а когда девочка стала звать на помощь, насильник три раза ударил ее кулаком по голове, а затем бросился из квартиры. Девочка скончалась спустя несколько часов», — говорится в пресс-релизе.

Злоумышленника задержали у его знакомой, к которой он отправился спать.

По данным пресс-службы следственного управления СКР по Томской области, мужчине инкриминировали ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), п.«б» ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование малолетнего), п.«в», «к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием).

В ходе следствия было проведено 12 судебных экспертиз, в том числе несколько генотипических, дактилоскопических, судебных и психолого-психиатрических.

По результатам расследования следователи направили в адрес руководства отдела полиции N4 управления МВД России по городу Томску представление об устранении причин и условий, способствовавшим совершению преступления, а именно потребовали усилить профилактическую работу среди лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

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