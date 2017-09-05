Реконструкция Новособорной в Томске завершилась высадкой лип и яблонь

Томский Обзор / Фото: 5 сентября 2017 // Фото: Admin.tomsk.ru

Сегодня, 5 сентября, мэр города Иван Кляйн, сотрудники администрации Томска высадили 25 молодых лип и 31 яблоню на площади Новособорной, сообщает пресс-служба мэрии.

«Сегодня мы должны завершить все работы на площади Новособорной, и было решено предоставить право высадить яблоневую аллею и аллею из лип представителям главного инвестора этого проекта. Завтра еще одна компания высадит здесь ряд яблонь, по улице Советской уже заложена аллея из кедров. Так, совместными усилиями мы превратим излюбленное место отдыха томичей в настоящий парк», – отметил мэр.

В Год экологии на площади Новособорной было высажено всего около 700 деревьев: кедров, лиственниц, ясеней, сирени венгерской, трескуна амурского, яблонь, елей, лип и рябин. Все сорта хорошо приживаются в сибирском климате и смогут долгие годы украшать главную площадь города.

«Мы должны сохранить то, что создано сегодня. Площадь Новособорная - «визитная карточка» Томска и если мы не будем равнодушными, будем беречь все, что здесь появилось этим летом – главная городская площадь будет радовать томичей и гостей города еще много лет», – подчеркнул Иван Кляйн.

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