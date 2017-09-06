Cуперсовременная лаборатория клеточной медицины появится в Томске

Томский Обзор / Фото: 6 сентября 2017 // Фото: Владимир Дударев

Томский национальный исследовательский медицинский центр (ТНИМЦ) объединит специалистов пяти НИИ для работы в протеомной лаборатории для ускорения хода фундаментальных исследований в области биомедицины и клеточных технологий, сообщает региональный инновационный портал.

«В лабораторию войдут специалисты институтов фармакологии, психического здоровья, онкологии, генетики, заинтересованность в проекте есть у НИИ кардиологии. Сейчас такие исследования фрагментами идут в каждом из институтов, но нужны более высокие темпы и большие прорывные проекты», — уточняет директор ТНИМЦ Евгений Чойнзонов.

Лаборатория разместится в корпусе в центре Томска, переданном ТНИМЦ в этом году. В здании площадью 4,3 тысячи квадратных метров планируется создать научно-технологический комплекс мирового уровня в соответствии с принципами GLP и другими международными стандартами. В комплекс войдут блоки по клеточным, геномным, протеомным технологиям, биохимии, биоинформатике, визуализации, а также биобанк и виварий SPS-категории. Для реконструкции и технического оснащения здания планируется 250 млн рублей, миллиард предусмотрен в следующем году на закупку топового оборудования.

«Во всем мире активно занимаются клеточными технологиями — выращивают хрящи, кожу, роговицу, целые органы. Наша задача — создать в Томске лучший в России центр в области биомедицины и клеточных технологий: обладая мощными кадрами, мы это сможем сделать», — сказал Евгений Чойнзонов.

Протеомика (от «протеин» (белок) — по аналогии с «геномика) изучает белки, их функции и взаимодействия в живых организмах, осуществляет сравнительный анализ больших групп белков — от всех белков, вовлеченных в тот или иной биологический процесс, до полного протеома (совокупность всех белков организма).

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