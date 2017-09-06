Известные томичи поделятся секретами своего успеха на главном городском празднике

6 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В День томича на площади Новособорной развернется праздничная площадка «Знакомьтесь, я – томич». Ее гостями станут 14 томичей, которые внесли вклад в развитие города. С 13.30 до 18.00 каждый из них пообщается с горожанами и ответит на вопросы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, первым на площадку выйдет Леонтий Усов, скульптором и заслуженным художником России. В 14.00 томичей приглашают познакомиться с томским поэтом, переводчиком и книгоиздателем Андреем Олеаром. В 14.30 на площадке начнется встреча с экс-футболистом ФК «Томь», а ныне футбольным тренером Русланом Ахиджаком. В составе томского футбольного клуба с 1992 по 1999 годы Руслан Ахиджак провёл 175 матчей и забил 51 мяч.

В 15.00 состоится «знакомство» с томской спортсменкой и тренером, членом сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Турине, мастером спорта России международного класса и почетным гражданином Томской области Натальей Барановой.

В 15.30 она передаст эстафету членам Федерации гиревого спорта Томской области: мастеру спорта России международного класса Владимиру Полянскому, мастерам спорта России Ивану и Дмитрию Черкашиным, 6-кратной чемпионке мира Анастасии Золотаревой.

В 16.30 состоится творческая встреча с Людмилой Травкиной, певицей и народной артисткой России. В 17.00 – с хореографами и танцорами международного класса, руководителями ансамбля бального танца «Музыка сердца» Сергеем и Лилией Киреевыми.

Завершат площадку представители Музея истории Томска: директор музея Наталья Суркова и победитель конкурса «Лучший гид России» Ксения Васильева, а также руководитель Туристского информационного центра города Ольга Дворцова.

Шатер площадки «Знакомьтесь, я – томич» расположится справа от главной сцены Дня томича на площади Новособорной. Для удобства горожан, которые придут на встречи с известными земляками, здесь установят скамейки. Кроме того, организаторы подготовили фотовыставку «на прищепках», рассказывающую о других томичах, известных своими достижениями в культуре, политике и науке.

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