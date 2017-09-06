Трое пострадали в пьяном ДТП в Томской области

6 сентября 2017 / Томский Обзор

Вчера днем, 5 сентября, в Томской области Honda Odyssey въехала в дерево. Пострадали трое, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.45 на 308 километре трассы Томск—Каргала—Колпашево. Здесь 43-летний водитель иномарки не справился с управлением, из-за чего машина съехала на обочину и врезалась в дерево.

В результате происшествия водитель и два пассажира иномарки (45-летняя женщина и 21-летний молодой человек) травмированы.

В сообщении отмечается, что водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения.

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