Томичам предлагают сдать нормативы ГТО, а затем измерить давление

6 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В День томича, 9 сентября, с 14.00 до 18.00 перед главным корпусом ТУСУРа (пр. Ленина, 40) все желающие смогут посетить станцию спортивной зоны праздника – «Прием испытаний ГТО» и попытаться выполнить некоторые нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.



Как сообщает пресс-служба мэрии, на станции №8 томичи смогут сдать отдельные виды испытаний ВФСК ГТО: наклон вперед, прыжок в длину с места, подъем туловища из положения лежа, сгибание и разгибание рук в упоре лежа (для женщин), рывок гири весом 16кг (для мужчин), а также стрельбу из электронного оружия. А после сдачи упражнений комплекса «Готов к труду и обороне» горожане смогут измерить артериальное давление на соседней станции №7, посвященной здоровому образу жизни.

Напомним, что Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс рассчитан на различные возрастные группы – от 6 до 70 лет и старше.

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