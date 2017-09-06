В Томской ОЭЗ строят здание для производства бетатронов

Томский Обзор / Фото: 6 сентября 2017 // Фото: Tomsk.gov.ru

ООО «Фотон», занимающееся разработкой бетатронов, получило разрешение на строительство и начинает возведение здания на южной площадке ОЭЗ «Томск», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Производственное здание с блоком административных помещений будет располагаться на земельном участке площадью 1,2 га по адресу ул. Созидания, 7. Объект площадью 2 500 кв.м. предназначен для производства малогабаритных источников излучения и дефектоскопических комплексов на их основе. Компания планирует производить бетатроны с энергией ускоренных электронов от 2,5 до 10 МэВ, используемые в качестве источников рентгеновского излучения с большой проникающей способностью, а также рентгеновские аппараты на максимальное напряжение от 90 до 300 киловольт.

Планируемый срок строительства здания — три года. В настоящее время ООО «Фотон» арендует помещения и бункеры для работы с источниками ионизирующих излучений общей площадью более 800 кв.м. в Инженерном центре ОЭЗ «Томск». После ввода в эксплуатацию собственного корпуса аренда бункеров в Инженерном центре будет продолжена.

При принятии решения о строительстве собственного здания компания отметила такие преимущества площадки ОЭЗ «Томск», как значительная экономия на расходах, связанных с социальными отчислениями, арендой помещений, а также налогами на прибыль и на имущество. Выгоды при строительстве определяются наличием инженерных сетей и другой инфраструктуры.

В 2008 году компания «Фотон» стала резидентом ОЭЗ «Томск». В течение этого времени предприятие непрерывно наращивало выпуск источников излучения и разработало пять новых моделей бетатрона и два рентгеновских аппарата. Кроме этого, был создан и поставлен потребителю 32-канальный источник рентгеновского излучения для быстродействующего томографа, обеспечивающего контроль багажа с требуемой в настоящее время скоростью. Компания также оказывала услуги по внедрению и сервисному сопровождению выпускаемой продукции.

Перспективы развития предприятия связаны с постоянно возрастающим спросом на малогабаритные источники излучения. К традиционным областям применения таких источников, к которым относятся радиационный метод неразрушающего контроля и медицина, добавились задачи создания эффективных досмотровых систем для борьбы с терроризмом и провозом незадекларированных и запрещенных товаров. Разрабатываемые и производимые ООО «Фотон» бетатроны и рентгеновские аппараты предназначены в первую очередь для досмотровых систем, создаваемых, в частности, в рамках ФЦП «Антитеррор» и «Транспортная безопасность». Основные усилия ООО «Фотон» в качестве резидента ОЭЗ направлены на создание и производство более совершенных и пользующихся спросом источников излучения.

Покупателями дефектоскопических бетатронов являются предприятия нефтегазового сектора, крупные машиностроительные заводы, предприятия атомной промышленности, ядерные центры, строители зданий, мостов и других сооружений. Значительную долю источников излучения приобретают предприятия ВПК и организации ФСБ. Производимая в рамках проекта продукция имеет высокий экспортный потенциал, который подтверждается уже имеющимися экспортными контрактами.

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