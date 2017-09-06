На следующей неделе в Томской области отметят «Праздник хлеба»

6 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В следующую субботу, 16 сентября, в парке культуры и отдыха села Кожевниково пройдет второй областной «Праздник хлеба» с «хлебной поляной», «хлебными чудесами» и школой маленьких пекарей, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

На центральной площадке — «Хлебной поляне» — развернется выставка «Хлебные чудеса», пройдет дегустация хлеба и конкурс «Каравай года», на котором определят лучшее хлебобулочное изделие, изготовленное по самому необычному рецепту.

На «Выставочной поляне» будут организованы парад сельхозтехники, выставки домашнего скота, исторических плакатов о хлебе и экспозиция рушников. На площадке «Хлебные вести» состоится презентация хлеборобного Кожевниковского района. Студенты Кожевниковского техникума агробизнеса откроют музейную комнату со старинной хлебной утварью.

В рамках экспозиции «Здоровые хлеба земли Кожевниковской» можно будет познакомиться с различными видами диетического хлеба, а на экспозиции «Хлеб войны» — с образцами хлеба, испеченного по рецептуре военных лет.

В «Музее под открытым небом» все желающие смогут смолоть зерно на жерновах, заготовить дрова и испечь блины. На праздничной поляне установят настоящую русскую печь, где можно будет приготовить пироги.

Кроме того, на «Празднике хлеба» пройдет выставка фотографий и рисунков «Деревенские мотивы», состоятся мастер-классы по изготовлению поделок из соленого теста, кукол из соломки, плетению жатвенных венков и оберегов и венков из колосьев и цветов, нанесению аквагрима, а также будет работать «Школа маленьких пекарей».

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