Старейшей томской метал-группе исполняется 25

Томский Обзор / Фото: 6 сентября 2017 // Фото: Vk.com/event45294469

Сегодня, 6 сентября, легендарной и старейшей томской группе Savan исполняется 25 лет. Юбилей музыканты отметят концертом, который пройдет 21 октября в клубе «Варяг» (Суворова, 11/1), сообщают организаторы.

«Много людей играли, выступали и записывались под нашими знамёнами — остались самые стойкие. Поздравляем всех нас с этой датой и приглашаем на концерт», — сообщил участник проекта Валерий Крыгин.

Он также рассказал, что музыканты исполнят песни разных лет, в том числе и написанные на заре существования коллектива. Savan выступит в в последнем составе, сформированном в 2015 году, а также с приглашенными вокалистами. Юбиляров будут поддерживать группы «Infected flesh» и «Клюква и кальмары».

Ориентировочная стоимость билетов 300 рублей. Начало в 20.00.

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