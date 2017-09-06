Завтра томичей ждет небольшой дождь
6 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Завтра утром, 7 сентября, в Томске возможен небольшой дождь, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
Также возможна переменная облачность. В Томске прогнозируют ветер северный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура ночью +4…+6 °С, днем +12…+14 °С.
В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности и правил дорожного движения.
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