Завтра томичей ждет небольшой дождь

Томский Обзор / Фото: 6 сентября 2017 // Фото: Pixabay.com

Завтра утром, 7 сентября, в Томске возможен небольшой дождь, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Также возможна переменная облачность. В Томске прогнозируют ветер северный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура ночью +4…+6 °С, днем +12…+14 °С.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности и правил дорожного движения.

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