В Томской области возбудили дело на правоохранителей, превысивших полномочия

6 сентября 2017 / Томский Обзор

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, в том числе и сотрудников Росгвардии, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

Дело возбуждено по п.«а» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). По предварительным данным, 19 августа подозреваемые «применили насилие в отношении группы граждан, причинив им телесные повреждения». Инцидент произошел на территории вахтового поселка «Песчанка» в Первомайском районе.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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