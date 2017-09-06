В Томской области возбудили дело на правоохранителей, превысивших полномочия
6 сентября 2017 / Томский Обзор
Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, в том числе и сотрудников Росгвардии, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.
Дело возбуждено по п.«а» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). По предварительным данным, 19 августа подозреваемые «применили насилие в отношении группы граждан, причинив им телесные повреждения». Инцидент произошел на территории вахтового поселка «Песчанка» в Первомайском районе.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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