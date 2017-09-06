В Томске стартовал набор участников на IT-стажировку

6 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Дмитрий Северушенков

Лаборатория образования IT-команд TeamLab открыла четвертый образовательный курс для молодых IT-специалистов. Сбор заявок продолжится до 24 сентября, сообщает региональный инновационный портал.

Участники нового сезона проекта получат возможность развить свои навыки в профессиональной команде, поработать над реальными проектами IT-компаний под руководством ведущих специалистов, пройти двухмесячную стажировку по спецпрограмме. По итогам курса участники смогут получить работу в одной из компаний-лидеров на рынке IT.

Участие в программе бесплатно, узнать подробности и подать заявки можно на сайте до 24 сентября 2017 года.

В честь открытие нового сезона проекта TeamLab пройдет ряд открытых мероприятий, в ходе которых организаторы расскажут подробности об участии в проекте, о компаниях, которые ждут стажеров в новом сезоне, и ответят на все вопросы по проекту. Встречи состоятся 13, 14 и 15 сентября, участие в них также бесплатно, зарегистрироваться можно по ссылке.

TeamLab - это лаборатория образования IT-команд, площадка, где в течение 2-х месяцев участники (молодые ИТ-специалисты) проходят интенсивное обучение-стажировку по спецпрограмме, общаются с экспертами IT-отрасли Томска, развивают навыки работы в команде, реализовывая реальный проект, предоставленный компанией-участницей. За полтора года существования проекта 57 молодых IT-специалистов получили работу в ведущих компаниях города.

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