В Томской области начался прием заявок на участие в ежегодной премии «Бизнес-триумф»

6 сентября 2017 / Томский Обзор

Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области при поддержке Департамента промышленности и развития предпринимательства Томской области объявляет о старте приема заявок на участие в ежегодной Премии в области молодежного предпринимательства «Бизнес-триумф. Томск 2017»!

Цель Премии — определить лучшего молодого предпринимателя по итогам 2017 года. Победители определятся 24 ноября в четырех номинациях:

«В начале славных дел» — для участников в возрасте до 30 лет с опытом предпринимательской деятельности от 6 месяцев до 2 лет;

«Через тернии к звездам» - для участников в возрасте до 30 лет с опытом предпринимательской деятельности от 2 лет до 5 лет;

«Большой куш» — для участников в возрасте до 30 лет с опытом предпринимательской деятельности свыше 5 лет;

«Битва титанов» — для предпринимателей старше 30 лет!, которые открыли свой первый бизнес до 25 лет и продолжают заниматься бизнесом сейчас.

К состязанию за звание лучшего предпринимателя 2017 приглашаются участники, зарегистрированные на территории Томской области в качестве субъекта предпринимательской деятельности в соответствии с критериями ФЗ № 209-ФЗ от 24.07.2011 «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

Кандидат на Премию должен соответствовать одному из следующих условий:

— Являться индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в установленном законом порядке на территории Томской области и осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Томской области;

- Являться учредителем (соучредителем) юридического лица с долей в уставном (складочном) капитале — 50% и более, зарегистрированного в установленном законом порядке на территории Томской области и осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории Томской области;

- Являться первым руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства, зарегистрированного в установленном законом порядке на территории Томской области.

По итогам Премии победители смогут получить признание Томского бизнес-сообщества, новые деловые знакомства, бизнес-стажировку от Фонда развития малого и среднего предпринимательства, а также другие призы и подарки от организаторов и партнеров Премии.

Заявки на участие принимаются с 21 августа по 25 сентября на сайте бизнестриумф70.рф. За ходом мероприятия можно следить в группе ВКонтакте.

По возникающим вопросам Вы можете обратиться по тел. 8(3822) 902–984, а также по эл. почте: molpredtomsk@gmail.com c пометкой в теме письма «Триумф».

Информационный партнер мероприятия — интернет-издание «Томский обзор».

Фото: предоставлено организаторами

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