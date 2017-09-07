В День томича в центре города изменится схема движения (СХЕМА)

Томский Обзор / Фото: 7 сентября 2017 // Фото: Владимир Дударев

В День томича во время проведения Парада университетов с 12.30 до 13.30 ограничат движение всех маршрутов на участке пл. Ленина – пр. Ленина – пл. Новособорная, сообщает пресс-служба мэрии.

Также с 7.00 до 22.00 часов для движения автомобилей будет закрыт участок пр. Ленина от пересечения с пр.Фрунзе до пересечения с пр.Кирова.

Номер маршрута Направление Путь следования 2, 3, 4, 12, 16, 23, 31 от пл. Ленина пр. Ленина – пр. Фрунзе – ул. Белинского – пр. Кирова - далее по маршруту к пл. Ленина

( в т.ч. маршрут № 442) пр. Кирова – ул. Белинского – пр. Фрунзе – пр. Ленина – далее по маршруту 19, 22, 26, 30, 32, 112, 118, 130 от пл. Ленина

(в т.ч. маршрут № 442 пр. Ленина – ул. А.Беленца – ул. Татарская – пер. Базарный – ул. Московский тракт – ул. Учебная (до пересечения с пр. Ленина) – далее по маршруту к пл. Ленина пр. Ленина – ул. Учебная – ул. Московский тракт – пер. Базарный - ул. Татарская – ул. А.Беленца - пр. Ленина - далее по маршруту

Троллейбусные маршруты с 7.00 до 22.00 будут работать следующим образом: троллейбус маршрута № 1 будет следовать от Приборного завода до пл. Ленина, маршрута № 3 – от ОКБ до пл. Ленина, маршрута № 4 – от мкр. Каштак до пл. Ленина. Схема движения маршрутов №№ 2, 6, 7 останется без изменений.

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