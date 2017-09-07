Нулевой ничьей закончился домашний матч «Томи»

Томский Обзор / Фото: 7 сентября 2017 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

Вчера, 6 сентября, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 12-го тура Первенства России по футболу, в рамках которого «Томь» принимала «Оренбург», сообщается на сайте томского клуба.

Ни в основное, ни в дополнительное время команды не сумели поразить ворота соперников. В результате встреча закончилась со счетом 0:0.

По итогам 12 туров томская команда занимает 11 строку турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет 10 сентября в Тамбове, где встретится с местным одноименным клубом.

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