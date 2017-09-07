МТС приглашает томские компании на новый онлайн-семинар
Бизнес-клуб МТС приглашает томские компании на новый онлайн-семинар: мобильная реклама или как сделать ваше продвижение заметным.
Эксперты МТС поделятся секретами, как благодаря широким возможностям таргетинга и доступной стоимости, мобильная реклама станет незаменимым инструментом продвижения вашего продукта или услуг.
«Вы узнаете, как «достучаться до всех», ведь 98% получателей открывают SMS-сообщения в первые секунды, привлечь новых клиентов или рассказать существующим о новых продуктах акциях, грамотно использовать таргетинг для достижения высоких результатов рекламных кампаний», — говорится в сообщении.
Дата и время проведения семинара: 12 сентября, во вторник, в 10:00 - 11:00 (по московскому времени). Зарегистрироваться на онлайн-семинар можно здесь.