Ремонт пешеходного моста через томское озеро начнется сегодня

Томский Обзор / Фото: 7 сентября 2017 // Фото: Admin.tomsk.ru

Сегодня, 7 сентября, в Томске начнется ремонт пешеходного моста через озеро Керепеть. Предполагается, что работы будут завершены до 15 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

На время проведения ремонта движение пешеходов по мосту будет приостановлено. Томичам следует передвигаться по обходным путям по пр. Ленина.

Существующий мост связывает жителей 78 домов на прилегающих улицах с социальными объектами – школой, поликлиникой, спортивным и торговым центром и др. Объект был возведен в 50-х годах прошлого века, после этого несколько раз был отремонтирован: 10 лет назад деревянные опоры были заменены на металлические, два года назад было обновлено деревянное полотно. Протяженность моста составляет 40 м, ширина – 2 м.

С привлечением внебюджетных средств ремонт выполнит ООО «Газводстрой», материла для ремонта предоставило ООО «ОРМАН».

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