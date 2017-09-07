Суд в Томской области оштрафовал командира вертолета, потерпевшего крушение при перевозке вахтовиков

7 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Суд Парабельского района Томской области приговорил к штрафу в 100 тыс. рублей командира вертолета Ми-8, перевозившего вахтовиков и потерпевшего крушение в июне 2016 года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на старшего помощника руководителя Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР Яну Стрижову.

«Он признан виновным по ч. 1ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)», — сказала она.

Суд установил, что 16 июня 2016 года вертолет Ми-8, принадлежащий ООО «Региональная транспортная компания», совершал рейс по маршруту «Панычево — Останинское месторождение».

На борту находились три члена экипажа и 22 пассажира-вахтовика. Около 9 часов по местному времени воздушное судно совершило жесткую посадку на грунт вблизи посадочной площадки.

Установлено, что действия командира воздушного судна, перед посадкой не осмотревшего посадочную площадку и превысившего вдвое допустимую скорость снижения, привели к попаданию вертолета в режим «вихревого кольца» и падению его на землю.

В результате жесткой посадки вертолета никто из находившихся на борту не пострадал, у вертолета разрушилась хвостовая балка и рулевой винт, собственнику воздушного судна причинен материальный ущерб в размере более 33 млн рублей.

Обвиняемый признал свою вину на стадии следствия.

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