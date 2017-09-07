В День маленького томича усилят работу троллейбусов

7 сентября 2017 / Томский Обзор

В День маленького томича бригады муниципального «Трамвайно-троллейбусного управления» будут работать в две смены, сообщает пресс-служба мэрии.

Перевозка пассажиров от мест проведения праздничных мероприятий будет организована по нескольким маршрутам. От ост. «Лагерный сад» троллейбусы маршрута № 1 до ост. «Приборный завод» будут следовать в 22.55; 23.10; 23.25; 23.40; 23.55. Троллейбусы маршрута № 2 до ост. «мкр. Черемошники» будут работать в 23.00; 23.15; 23.30; 23.45; 24.00. По маршруту № 6 до ост. «мкр. Радужный» - в 23.05; 23.20; 23.35; 23.50; 00.05.

От ост. «пл. Южная» до ост. «Областная клиническая больница» троллейбус № 3 поедут в 22.50; 23.00; 23.10; 23.20; 23.30

Работа трамвайных маршрутов будет организована от ост. «пл. Батенькова». По маршруту № 1 «пл. Батенькова – ст. Восточная – мкр. Черемошники» трамваи проследуют в 21.08; 21.32; 21.57; 22.22; 22.54; 23.13. По маршруту № 3 «пл. Батенькова – ст. Восточная» - 22.21; 22.34; 22.47; 23.02; 23.12; 23.40; 23.50.

Работа муниципальных маршрутов пассажирского транспорта общего пользования №№ 4, 22, 30/33, 26, 32, 53, 36/37 от остановки «Лагерный сад» будет продлена до 23 часов 55 минут.

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