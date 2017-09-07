Попробуй на вкус «плоды» колбасного дерева

7 сентября 2017 / Пресс-служба АО «Сибирская Аграрная Группа» / Фото: Пресс-служба АО «Сибирская Аграрная Группа»

Свинокомплек «Томский» приглашает горожан попробовать «плоды» колбасного дерева, «выращенного» специально ко Дню Томича.

На самом ожидаемом событии праздника – фестивале «Вкусное Местное» «Книгу рекордов Томичей» ждет новая запись - гигантское «колбасное дерево» от свинокомплекса «Томский».

В дикой природе существует дерево, плоды которого похожи на колбасы, однако не пригодны в пищу. Свинокомплекс «Томский» в свою очередь создал настоящее колбасное дерево, чьи плоды не только съедобные, но и очень вкусные.

Высота первого в Сибири «колбасного гиганта» составит 3,2 метра, диаметр – 3 метра. Крону из 3 000 целых только что вышедших из коптильного цеха колбас будет держать ствол настоящего кедра с корнями. Вес всей конструкции составит более тонны.

9 сентября в 14.30 после регистрации рекорда все желающие смогут присоединиться к сбору урожая с дерева. Получить Вкусную Местную колбасу от свинокомплекса «Томский» можно будет в обмен на купоны, которые с самого утра будут раздавать на площадках Дня Томича ростовые куклы.

Не пропустите самое «вкусное» событие праздника, приходите и пробуйте!

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