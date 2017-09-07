Томичей предупреждают о повышенной активности луговых клещей

Томский Обзор / Фото: 7 сентября 2017 // Фото: Pixabay.com

В Томске активизировались луговые клещи, в связи с чем комитет озеленения и природного комплекса городской администрации призывает томичей соблюдать меры безопасности и профилактики в осенний эпидемиологический сезон.

Как сообщает пресс-служба мэрии, власти борются с клещами, окашива траву на склонах Лагерного сада, прилегающих к концертной площадке празднования Дня томича.

«По сравнению с осенью прошлого года количество популяций в настоящем эпидсезоне после профилактических работ в два раза ниже, чем в прошлом году – 6 клещей на километр, вместо 12. В период до обработок территорий популяция клещей в Лагерном саду составляла 50-52 клеща на километр», – отметил начальник отдела озеленения управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Томска Григорий Александров.

По информации энтомологов, у клещей, собранных с территорий склонов Лагерного сада для изучения, не было выявлено ни одного патогенного заболевания, опасного для человека. Несмотря на это, всем жителям Томска рекомендуется соблюдать меры осторожности.

По сообщению Управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю августа в Томске было зафиксировано 139 обращений граждан с покусами клещей, в том числе 21 ребенок. Всего с начала эпидсезона в лечебно-профилактические учреждения города обратились16289 человек, в том числе 2603 ребенка.

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