Афиша Томска. Выходные: 9-10 сентября 2017

8 сентября 2017 / Томский Обзор

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашем обзоре.

День Томича

Праздничные мероприятия Дня томича пройдут на трех основных площадках.

Центральной площадкой праздника 9 и 10 сентября станет площадь Новособорная. Также 9 сентября для горожан готовят обширную программу в Городском саду. Финалом Дня томича станет концертная программа на нижней террасе Лагерного сада, которая состоится вечером 10 сентября.

На площади Новособорной пройдет ставший уже традиционным гастрономический фестиваль «Вкусное местное».

В рамках праздничной программы нынешнего года «Все мы вышли из Томска!» на площади Новособорной пройдет концерт томских коллективов и звезд российской эстрады, а в зеленой зоне будут представлены выставки картин и фотографий об известных горожанах.

В Городском саду пройдет Изумрудный карнавал и мультикультурный фестиваль с презентацией национальных кухонь «Национальность — томич!». Помимо этого всех эждет концерт «Такие разные томичи».

А еще 9 сентября в Томске пройдет выставка работ городских умельцев «Томский Арбат», а в музеях города состоится День открытых дверей.

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Когда и где: 9 и 10 сентября на различных площадках города

Аудитория: 0+

Мистический квест

Вместе с командой, на один час вы попадете в закрытое помещение, где вам предстоит разгадывать головоломки, находить секреты и подсказки в самых непредсказуемых местах, использовать ключевые предметы, и самое главное включать свой ум и смекалку, для того чтобы найти выход. А может быть, и вовсе разгадать тайну этого места.

Что вас ждет? Старинный особняк, тайна купца и неожиданные встречи с обитателями дома, которому свыше ста лет.

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Когда и где: 9 и 10 сентября в Доме искусств

Время и стоимость билетов: 12.30, 200 — 300 рублей

Аудитория: 18+

«Открытая история Томска» ко Дню томича

Для Вас будут работать:

— «Tukan». Мобильная фотобудка в Томске

— Постоянная экспозиция «Русь изначальная» — вход свободный.

— «Секреты народной куклы». Выставка, рассказ от Олеси Митасовой.

С 15.00 до 18.00 — танцевальное шоу от «Мистерии танца».

Чай на душистых травах — в течение всего праздника!

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Когда и где: 9 сентября в Музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 14.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Томский книжный развал

В рамках празднования Дня томича «Дом искусств» организует Томский книжный развал — мероприятие для тех, кто желает освободить место на своей книжной полке и готов «отпустить» книгу и для тех, кто хочет пополнить свою коллекцию новой интересной книгой.

Главное условия участие — принести собой от 5 книг и более, плюс небольшой взнос за участие — 70р. Зарегистрировавшимся участникам будет предоставлено комфортное место для демонстрации своих книг. Ваши книги должны стоить не больше 500 р., при этом вы вправе оставить свои книги для свободного книгообмена.

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Когда и где: 9 сентября в Доме искусств

Время и стоимость билетов: 12.00, 70 рублей

Аудитория: 12+

Комедия «Удача Логана»

Уволили с работы? Подготовь самое дерзкое ограбление в истории! Джимми Логан молниеносно подбирает команду «специалистов», способных на такую аферу, и надеется выйти сухим из воды. Будь как Логан!

В главных ролях: Дэниэл Крэйг, Ченнинг Татум, Адам Драйвер, Сет МакФарлейн, Себастьян Стэн, Кэти Холмс, Хилари Суэнк, Райли Кио, Кэтрин Уотерстон, Дэвид Денман

Уволили с работы? Подготовь самое дерзкое ограбление в истории! Джимми Логан молниеносно подбирает команду «специалистов», способных на такую аферу, и надеется выйти сухим из воды. Будь как Логан!

Подробности.

Когда и где: с 7 сентября в «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis

Аудитория: 16+

Фильм ужасов «Оно»

Когда в городке Дерри, штат Мэн, начинают пропадать дети, несколько ребят сталкиваются со своими величайшими страхами и вынуждены помериться силами со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи проявления жестокости и список жертв уходят в глубь веков.

В главных ролях: Билл Скарсгард, Софиа Лиллис, Финн Вулфард, Хавьер Ботет, Николас Хэмилтон, Джейден Либерер, Меган Чарпентье, Оуэн Тиг, Джек Грейзер, Стивен Уильямс

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Когда и где: с 7 сентября в «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis

Аудитория: 18+

Выставка игральных карт

В Доме искусств вы сможете узнать историю возникновения карт, их виды, роль в мировой истории и культуре различных народов.

Коллекция карт была предоставлена профессором кафедры отечественной истории ТГУ Вячеславом Шевцовым. Вячеслав Вениаминович защитил кандидатскую диссертацию по теме «Карточная игра в России: опыт историко-культурного анализа (конец XVI — середина XIX вв.)». Благодаря профессору удалось собрать уникальную информацию, и осветить историю развития игральных карт сквозь историческую призму нескольких тысячелетий.

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Когда и где: весь сентябрь в Доме искусств

Стоимость билетов: 50 — 70 рублей

Аудитория: 12+

Открытие детского 72 театрального сезона

Зрителей ждет встреча с любимыми героями сказок, праздничная программа, которую проведут задорные скоморохи, конкурсы и игры, сюрпризы и отличное настроение.

Главным подарком станет уже полюбившийся многим спектакль «Жил такой медвежонок».

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Когда и где: 9 сентября в театре «Скоморох»

Время и стоимость билетов: 12.00 — 250 рублей

Аудитория: 6+

Отборочный тур шестого сезона чемпионата России «Открой рот»

Ведущим томского этапа станет первый чемпион России по чтению вслух Михаил Харитонов.

По правилам чемпионата участники без подготовки читают вслух выбранные организаторами отрывки из книг, жюри оценивает технику и артистизм выступлений, а победитель получает в подарок книги. Победители городских соревнований отправляются на региональные этапы, а если повезёт и там — на финальное состязание в Москву.

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Когда и где: 10 сентября в HallBar

Время и стоимость билетов: 18.00, вход свободный

Аудитория: 18+

Михаил Макаров «Беседа о дзэн и жизни монаха»

На встрече Михаил расскажет, как за восемь лет он стал главным монахом монастыря Мусанса, зачем человеку нужна медитация, а также познакомит участников встречи с дзэн-буддизмом.

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Когда и где: 10 сентября в библиотеке «Зеленая лампа»

Время и стоимость билетов: 14.00, 150 рублей

Аудитория: 12+

Спектакль «Черное молоко»

Действие происходит на затерянной в Сибири станции, которая, по расчетам драматурга, не то чтобы сердце нашей родины, а область где-то пониже крестца.

В эту дыру приезжает из Москвы пара торговцев-челноков, под видом рекламной акции сбывающих доверчивому населению китайские тостеры. Местные жители – и гоголевские «мертвые души», и «свиные рыла» и еще немножко шукшинские «чудики», которые с берданкой в руках ищут справедливости и с бутылкой в кармане плачут о душе. Левчик и Мелкий (прозвище его беременной подружки) сначала лихо «обувают» их, а потом отделываются, как могут, по ходу дела еще и бурно выясняя отношения между собой...

Впрочем, для режиссера в этой истории, важны не яркие картинки нашего быта – смешные и ужасающие одновременно, а попытка человека преодолеть в себе животное, вырваться из шкуры, которая уже прочно приросла к нему.

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Когда и где: 10 сентября в театре Драмы

Время и стоимость билетов: 18.00, 200 — 350 рублей

Аудитория: 18+

Концерт духовной органной музыки

10 сентября ко Дню Рождения Девы Марии приурочен первый концерт из цикла - Ave Maria. Будут исполнены самые знаменитые сочинения, связанные с известной молитвой — Баха, Шуберта, Каччини, Вивальди, Пьяцоллы и других авторов.

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Когда и где: 10 сентября в Евангелическо-Лютеранской Церкви Святой Марии

Время и стоимость билетов: 14.00, 200 рублей

Аудитория: 0+

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