Томичи приняли участие в массовом музыкальном флешмобе (ФОТО, ВИДЕО)

7 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: предоставлено Максимом Фомченковым

Пара из Томска, участники коллектива «Добрые пули», приняла участие во флешмобе «День 1000 музыкантов», который прошел в конце августа на территории этнопарка «Ватан» в Уфе.

В рамках акции музыканты из разных городов объединились в одну группу и исполнили три песни: «I love Rock’n’Roll» Joan Jett, «Song 2» группы Blur и «Белая река» группы «ДДТ». Во время подготовки к массовому флешмобу организаторы рассылали техзадания по Интернету. А в начале августа для уфимских музыкантов прошла генеральная репетиция.

«Планировали с женой отпуск, увидели в интернете информацию о флешмобе и решили съездить, инетересно посмотреть на сопутствующие города, по дороге в Уфу заехали в Екатеринбург», — говорит Максим Фомченков.

Максим Фомченков занимается музыкой как любитель и посвящает ей много свободного времени. Учится играть на гитаре, занимается вокалом. В Томске у него есть своя группа «Добрые пули».

«Приехав на место, зарегистрировались, получили пропуски. Собрали аппаратуру, затем репетировали вместе с дирижером. На сцене были основные уфимские группы. Перед ними барабанщики, вокалисты, гитаристы и бас-гитаристы. Получилась большая классная тусовка для музыкантов. Очень понравилась сама площадка, она была похожа на амфитеатр и окружена склоном с газоном. Организация была великолепная, получили массу позитивных эмоций и много благодарности», – рассказали участники.

Фото и видео предоставлено Максимом Фомченковым.

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