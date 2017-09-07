Роспотребнадзор проверяет информацию о червяках в каше, подаваемой воспитанникам Томского кадетского корпуса

Томский Обзор / Фото: 7 сентября 2017 // Фото: Мария Аникина

Сотрудники управления Роспотребнадзора инициировали внеплановую проверку пищеблока Томского кадетского корпуса из-за сообщений о червяках в каше, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Елену Турутину.

«Поступали звонки от родителей кадетов с сообщениями, что в каше находили червяков. В связи с этим в настоящее время в кадетском корпусе идет проверка, берутся пробы крупы, специалисты будут работать с поставщиком продукции», — сказала Елена Турутина.

Она подчеркнула, что от кадетов пока не поступало жалоб на плохое самочувствие из-за некачественного питания.

Томский кадетский корпус был преобразован из школы-интерната в 2005 году. В настоящее время там обучаются дети с круглосуточным пребыванием на протяжении всего учебного года.

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