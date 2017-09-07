К Дню томича подготовили около 1,5 тыс. сувениров

Томский Обзор / Фото: 7 сентября 2017 // Фото: Admin.tomsk.ru

К Дню томича для горожан подготовили около 1500 памятных сувениров, 250 из которых — съедобные. Их можно будет найти на площадках празднования, сообщает пресс-служба мэрии.

Участники гастрономического фестиваля в 2017 году, «Пряничная мастерская», изготовят к празднику сувенирные пряники. Выпечка будет иметь форму сердца – как эмблема Дня томича. На нее при помощи глазури и фотопечати нанесут радужную символику праздника.

Также к празднику подготовили футболки, бейсболки, флажки, шейные платки, банданы, карандаши и кружки, браслеты, украшенные сердцем с разноцветными листочками. Приобрести сувениры можно будет у продавцов стилизованных под «лоточников» на площади Новособорная. Пряники также будут продаваться на фестивале «Вкусное местное».

Кроме того, у горожан и гостей Томска есть возможность получить некоторые сувениры бесплатно. Для этого нужно активно участвовать в конкурсах, играх и других интерактивах Дня томича. В том числе, организаторы планируют раздать около 150 больших и маленьких пряничных сердец, а также пряничных домиков.

Фото: Admin.tomsk.ru

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