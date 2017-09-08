В Томском госуниверситете откроется патентная школа

8 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Биологический институт Томского госуниверситета и отдел интеллектуальной собственности ТГУ запускают совместный проект «Мой первый патент», сообщает пресс-служба вуза.

«Одной из актуальных проблем ученых, создающих продукты в виде новых технологий, изобретений, полезных моделей, является интеллектуальная защита собственности. Сегодня со стороны промышленности на такие ноу-хау есть спрос, и если вы хотите иметь эксклюзивные права на свою разработку, продавать ее, то без оформления патента не обойтись. Мы решили организовать обучение, чтобы наши студенты и ученые могли узнать все тонкости написания патентной заявки», — говорит директор БИ ТГУ Данил Воробьев.

Осенняя школа включает в себя лекции и практические занятия. Обучать слушателей будут сотрудники отдела интеллектуальной собственности ТГУ и его руководитель Лариса Спивакова, которая по данным Роспатента дважды становилась одним из лучших патентных поверенных страны по подаче электронных заявок (в 2016 и 2017 гг.).

Согласно правилам проекта, набор в первую группу должен быть не больше 25 человек. Это сделано для того, чтобы с каждым можно было поработать индивидуально. Подать заявку можно до 15 сентября, но количество желающих уже сейчас превышает лимит, поэтому потенциальных участников ждет отбор.

"Многим молодым специалистам идея запатентовать собственный результат кажется чем-то недостижимым. На самом деле нужно просто усвоить алгоритм. Для начала провести патентный поиск, чтобы убедиться в новизне своего продукта на мировом рынке. В документации должны быть не общие фразы, а то, что принято называть изобретательским уровнем. Необходимо доказать, что в мире подобного еще не регистрировали. Всему этому участники школы и будут учиться", — говорит Данил Воробьев.

Как отмечает директор БИ, собственные патенты существенно повышают конкурентоспособность участников современного рынка. Так, например, наличие у института более 10 патентов на устройства и технологии для проведения очистки водных объектов от нефти и нефтепродуктов позволило приступить к реализации совместного проекта по очистке водотоков с ПАО «Лукойл». Биологи и нефтяники займутся усовершенствованием уже имеющихся технологий, созданием новых способов и инструментов очистки водоемов от нефти и нефтепродуктов. ТГУ и «Лукойл» будут подавать совместные патентные заявки и обладать равными правами на разработки, созданные в рамках данного проекта.

Добавим, что, по словам организаторов спецкурса, осенняя школа «Мой первый патент» станет ежегодной. Оценкой ее эффективности будет служить количество патентных заявок, поданных участниками.

Заявки на участие принимаются до 15 сентября в электронном виде через Google-форму.

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