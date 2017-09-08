Пьяный томич расстрелял почтовое отделение

Томский Обзор / Фото: 8 сентября 2017 // Фото: PIxabay.com

Вчера, 7 сентября, житель Томска в четверг открыл стрельбу по почтовому отделению связи N55, расположенному в микрорайоне Академгородок на восточной окраине города, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу томского филиала «Почты России».

«Сотрудники отделения, услышав звон стекла, вышли на улицу и увидели мужчину плотного телосложения в камуфляжном костюме, который целился пистолетом в сторону почтового отделения. Всего стрелок успел сделать пять выстрелов по окнам почтового отделения. Только по счастливой случайности никто из сотрудников и посетителей почты не пострадал», — говорится в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, женщина-почтальон бросилась в погоню за мужчиной в рощу, вместе с ней побежали велосипедист, бросивший свой транспорт, и прохожий, оказавшиеся поблизости.

Во время погони почтальон поставила подножку убегавшему и повалила его в заросли крапивы, а мужчины сразу помогли скрутить хулигана и удерживали его до прибытия полиции.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов изъяли у задержанного пневматический пистолет повышенной мощности.

Отмечается, что в настоящее время почтовое отделение работает в штатном режиме.

Руководство томского филиала «Почты России» приняло решение наградить сотрудницу за отважный поступок.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» информированный источник, мужчина, устроивший стрельбу, был сильно пьян.

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