Сезон охоты на медведя в Томской области продлят до 31 декабря

Томский Обзор / Фото: 8 сентября 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

Сроки добычи медведя вскоре будут увеличены до 31 декабря, что для Томской области немаловажно, так как после запрета охоты на берлоге численность медведей в регионе резко возросла. Способствовала этому и высокая стоимость пошлины на добычу зверя, которую также в ближайшее время планируется снизить в два раза, сообщается на сайте законодательной Думы Томской области.

Об этих и других итогах развития охотничьего и рыбного хозяйства Томской области депутатам комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию рассказал начальник облдепартамента охотничьего и рыбного хозяйства Виктор Сиротин.

В годы перестройки в Томской области работали семь рыбозаводов, к 2012 году ни одного из них не осталось. Поэтому была разработана стратегия развития рыбного хозяйства. За эти годы объем рыбопереработки вырос в 2,3 раза. Количество рыбодобывающих предприятий увеличилось с 114 до 144.

«Известно, что Обь-Иртышский водный бассейн самый крупный в мире очаг описторхоза, а мы увеличиваем добычу рыбы. В программных мероприятиях ничего об этом не говорится», — удивился депутат Александр Шпетер.

Виктор Сиротин пояснил, что программные мероприятия были направлены на приобретение низкотемпературных холодильников. Известно, что рыба после заморозки в течение 22 дней становится безопасной. В первую очередь 1,5 тысячи кубометров холодильников были запущены на севере области. Кроме того, он добавил, что основной очаг заражения — река Томь.

С 2014 года появилась возможность развивать на территории региона рыбоводство. Сегодня — это наиболее перспективное направление развития рыбного хозяйства. За пять лет число предприятий в этой отрасли выросло с двух до 21, а объем выращенной товарной рыбы увеличился в 7,5 раз. Прорывным проектом обещает стать строительство рыбоводно-воспроизводственного комплекса — Аквабиоцентр Томской области. Его основной задачей будет воспроизводство особо ценных видов рыб в Обском бассейне: осетр сибирский, стерлядь, нельма, муксун, пелядь.

Развитие производственного охотничьего контроля и охотничьего туризма, а также совершенствование правил охоты — основные приоритеты в сфере охотничьего хозяйства на ближайшие пять лет. Общая площадь охотничьих угодий составляет порядка 30 млн га, из них 10 млн га являются общедоступными охотугодьями, 20 млн га переданы в долгосрочное пользование охотпользователям. Таковых в регионе 53 предпринимателя, в том числе общественные организации охотников и рыболовов. Виктор Сиротин отметил, что сегодня один из главных вопросов — заключение охотхозяйственных соглашений. Согласно федеральному законодательству теперь их необходимо заключать охотпользователю с органами исполнительной власти, чтобы получить угодья в долгосрочное пользование сроком на 49 лет. Стоимость гектара по соглашению составит 5 рублей. Это станет неподъемным для охотобществ (общественных организаций охотников и рыболовов), поскольку традиционно у них были большие территории от 1 до 3 млн га.

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