Экс-глава ипотечного агентства Томской области получил 4 года колонии за почти 500 млн рублей ущерба региону

Томский Обзор / Фото: 8 сентября 2017 // Фото: Prokuratura.tomsk.gov.ru

Кировский районный суд приговорил к четырем годам колонии общего режима экс-директора ОАО «Региональное ипотечное агентство Томской области» (РИАТО) Александра Буянова, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу суда.

Осужденный также три года не сможет заниматься деятельностью, связанной с управленческими функциями в коммерческой или иной организации.

Александр Буянов признан виновным по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребления полномочиями).

По данным пресс-службы, в результате незаконных действий А.Буянова бюджет Томской области понес потери в размере 484,2 млн рублей: регион предоставил ОАО «РИАТО» облигационный заем на эту сумму, однако агентство допустило дефолт и не смогло вернуть деньги.

Как сообщалось, МВД по Томской области в 2012 году возбудило уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями со стороны бывшего руководства РИАТО — А.Буянова.

Дело было возбуждено по результатам проверки соблюдения законодательства при строительстве коттеджного поселка «Снегири», заказчиком которого выступает агентство.

Результатом злоупотреблений со стороны руководства компании явилось резкое ухудшение финансового состояния РИАТО и, как следствие, взыскание с бюджета Томской области денежных средств в сумме 69 млн рублей на погашение облигаций, обеспеченных госгарантией.

Поселок строился за счет средств, полученных от размещения облигаций, обеспеченных государственной гарантией Томской области в размере 507,5 млн рублей.

Также сообщалось, что РИАТО пыталось продолжать деятельность после дефолта, создало дочернюю компанию, которая должна была заниматься развитием сектора арендного жилья и реализацией госпрограмм «Жилье для российской семьи», «Стимул» и других. Достраивать поселок должен был новый инвестор — ЗАО «Автомир».

В настоящее время ОАО «РИАТО» находится в стадии банкротства — в отношении компании открыто конкурсное производство.

Александр Буянов с мая 2012 года был отстранен от должности.

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