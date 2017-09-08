Сегодня в Томске перекрыли движение по Гагарина

8 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Сегодня, 8 сентября, с 7.00 в Томске перекрыли движение на участке ул.Гагарина, сообщает пресс-служба мэрии.

Для движения закрыт участок ул. Гагарина от пересечения с пр. Фрунзе до элемента улично-дорожной сети пл. Новособорная, 2б. Также движение прекращено по элементу улично-дорожной сети пл. Новособорная, 2б (пер. Спортивный) на участке от пр. Ленина до ул. Советская; элемент улично-дорожной сети пл. Новособорная, 3а (пер. Томский) на участке от пр. Ленина до ул. Советская.

Предполагается, что движение на указанных участках будет восстановлено в воскресенье, 10 сентября, в 23.55.

Познакомиться с изменением схемы движения транспорта 8-10 сентября можно по ссылке.

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