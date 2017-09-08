Фонд Потанина назвал ТГУ лидером среди вузов по работе с талантами

Томский госуниверситет занял первую строчку в рейтинге вузов благотворительного фонда В. П. Потанина. Рейтинг строится на основе показателей всех конкурсов фонда и оценивает работу вуза с талантливыми студентами, сообщает пресс-служба ТГУ.

«Для нас важно, чтобы в образовании развивалась среда, стимулирующая инновации, общественную активность, поиск нового. Фонд поддерживает стипендиями самых способных студентов и дает гранты преподавателям на разработку новых магистерских программ. Что приобретает университет? Развивающую среду, которая „выталкивает“ студентов и преподавателей во внешнюю жизнь. Персональные истории успеха работают на университет — на то, что поможет ему в будущем капитализировать свою деятельность», — отмечает генеральный директор фонда Оксана Орачева.

При оценке в рейтинге учитывалось количество студентов очной магистратуры в 2016/2017 учебном году, число преподавателей и студентов — участников и победителей конкурсов фонда Потанина, баллы участников по заочному и очному турам и набранные в ходе занятий в школе фонда. Также оценивался общий уровень интеллекта и эрудиции студентов вузов, степень их восприимчивости к новому, активная жизненная позиция, желание развиваться, уровень внимания к преподавательским кадрам в вузе.

«Вузы сейчас находятся на развилке: как учить, чему учить. Мы делаем ставку на лидерство, социальную активность наших студентов. Таланты формирует среда, и мы активно ее создаем, поддерживая инициативы, обеспечивая условия для развития молодежи», — отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Рейтинг высших учебных заведений по версии Благотворительного фонда В. Потанина публикуется ежегодно, начиная с 2004 года, и является одной из наиболее авторитетных независимых оценок качества обучения в российских вузах. С 2013 года Стипендиальная программа Владимира Потанина рассчитана исключительно на магистрантов и их преподавателей.

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